Allerta meteo gialla per sabato 28 settembre: le sette regioni coinvolte

La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo gialla per la giornata di sabato 28 settembre. Sette regioni sono coinvolte nell'allerta per rischio temporali ed in alcune di esse vi è anche rischio idraulico e idrogeologico. Ecco tutti i dettagli.

Allerta meteo gialla per rischio temporali: le zone coinvolte

L'allerta meteo gialla per rischio temporali, secondo l'ultimo bollettino emanato dalla Protezione Civile, coinvolge sette regioni italiane da Nord a Sud. Tra di loro vi sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Umbria. Quali sono però, regione per regione, le zone coinvolte? Ebbene per quanto riguarda l'Abruzzo vi sono: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino Basso del Sangro. In Basilicata, invece, sono coinvolte le zone denominate: Basi-A2, Basi-D e Basi-C.

Per quanto riguarda la Calabria saranno coinvolte le zone denominate: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale e infine anche il Versante Tirrenico Centro-meridionale. In Campania, invece, a rischio temporali vi saranno:

Basso Cilento,

Alto Volturno e Matese,

Piana campana,

Napoli,

Isole e Area vesuviana,

Penisola sorrentino-amalfitana,

Monti di Sarno e Monti Picentini,

Tusciano e Alto Sele,

Piana Sele e Alto Cilento

In Molise sono in allerta gialla le zone: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro e Litoranea; in Puglia, invece, le zone: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle e Sub-Appennino Dauno mentre per finire in Umbria vi sono:

Chiani - Paglia,

Nera - Corno,

Trasimeno - Nestore,

Chiascio - Topino,

Medio Tevere,

Alto Tevere

Rischio idraulico e idrogeologico: le regioni coinvolte

A rischio idrogeologico vi sono: Abruzzo, Calabria, Molise e Trentino Alto Adige. Le zone coinvolte? In Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino Basso del Sangro. In Calabria, invece, vi sono: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale e Versante Tirrenico Centro-meridionale. Per finire in Molise vi sono: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro e Litoranea mentre in Trentino Alto Adige vi è la sola Provincia Autonoma di Bolzano.

In allerta gialla per rischio idraulico vi sono Calabria ed Emilia Romagna. Nel bollettino, per quanto riguarda la Calabria, sono a rischio le zone denominate: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale e Versante Tirrenico Centro-meridionale. In Emilia Romagna, invece: la Pianura reggiana e la Pianura reggiana di Po. Due zone non coinvolte dall'alluvione di settimana scorsa.