Allerta meteo gialla in Italia per il 6 luglio: tutte le regioni e zone a rischio

Scatta l'allerta meteo gialla in Italia per giovedì 6 luglio 2023. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allarme meteo per piogge e temporali in diverse regioni del paese. Ecco tutte le zone interessate.

Maltempo in Italia: nuova allerta gialla in Emilia Romagna per il 6 luglio

Per la giornata di domani, giovedì 6 luglio 2023, la Protezione Civile ha comunicato un nuovo stato di allerta meteo gialla in Italia per rischio piogge e temporali. Nonostante il mese di luglio sia ampiamente iniziato, in alcune regioni permane un clima instabile e variabile caratterizzato da rovesci improvvisi e in alcuni casi anche nubifragi. Tra le regioni coinvolte nell'allerta meteo gialla per piogge c'è anche l'Emilia Romagna che negli ultimi giorni è stata travolta nuovamente da una terribile ondata di maltempo. Dopo la terribile alluvione di maggio scorso che ha causato 16 morti e più di 23.000 sfollati, l'Emilia Romagna deve ancora fare i conti con il maltempo.

Nelle prossime ore, infatti, scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali nelle seguenti zone:

Montagna emiliana centrale,

Pianura reggiana,

Pianura modenese,

Costa ferrarese,

Bassa collina piacentino-parmense,

Montagna piacentino-parmense,

Alta collina piacentino-parmense,

Costa romagnola,

Pianura reggiana di Po,

Collina emiliana centrale,

Pianura bolognese,

Bassa collina e pianura romagnola,

Montagna bolognese,

Collina bolognese,

Alta collina romagnola,

Montagna romagnola,

Pianura piacentino-parmense,

Pianura ferrarese.

Allerta maltempo in Italia per piogge e temporali: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali non solo in Emilia Romagna, ma anche in altre regioni d'Italia. Tra queste c'è la Lombardia reduce da una fortissima grandinata che, nel cuore della notte, ha colpito la città di Milano, ma anche Lecco e la provincia di Varese. Nel giro di poche ore è caduta tanta di quell'acqua con annessa grandinata al punto tale da allagare ed imbiancare le strade delle città.

L'allarme maltempo è stato diramato anche per la giornata di giovedì 6 luglio 2023 con lo stato di allerta meteo gialla di rischio temporali in buona parte della Lombardia e nelle zone:

Bassa pianura centro-occidentale,

Alta pianura orientale,

Pianura centrale,

Laghi e Prealpi orientali,

Orobie bergamasche,

Bassa pianura orientale,

Bassa pianura centro-orientale,

Bassa pianura occidentale,

Nodo Idraulico di Milano.

Infine l'allarme meteo per piogge e rovesci è stato comunicato anche nella regione Veneto e nelle zone: