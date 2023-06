Allerta meteo gialla il 29 giugno in Italia per maltempo e piogge: ecco dove

La presenza dell'Anticiclone delle Azzorre in Italia sta iniziando ad indebolirsi lasciando così spazio all'arrivo di due nuovi perturbazioni. La Protezione Civile in queste ore ha comunicato un avviso di allerta gialla per la giornata di giovedì 29 giugno 2023 in diverse regioni d'Italia. Ecco le zone interessate dall'allarme.

Allerta maltempo in Italia: scatta il rischio piogge

Scatta l'allerta gialla in Italia. Nonostante siamo in piena estate con il mese di luglio oramai alle porte, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta gialla per rischio piogge e maltempo. Diverse le regioni interessate dall'allarme che, nella giornata di giovedì 29 giugno 2023, dovranno fare i conti con l'arrivo di una nuova ondata di maltempo. Piogge e rovesci, anche localmente intensi, hanno spinto la Protezione Civile a comunicare un avviso di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Lazio : Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene;

: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Medio Tevere.

Meteo, allerta per rischio idrogeologico in Italia: ecco dove

Non solo allarme piogge e maltempo nella giornata di giovedì 29 giugno 2023. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta gialla per possibile rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

L'allerta meteo di ordinaria criticità per rischio idrogeologico è stata diramata per la giornata di giovedì 29 giugno 2023, in una sola regione dello stivale. Si tratta dell'Abruzzo e l'allarme riguarda le seguenti zone: