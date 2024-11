Allerta meteo gialla in Italia il 21 novembre: tutte le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di giovedì 21 novembre 2024 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla. Scatta l'allerta maltempo per piogge e criticità in diverse regioni d'Italia. Ecco dove.

Maltempo e piogge in Italia: allerta gialla il 21 novembre

La perturbazione n.5 di novembre continua a farsi sentire in diverse regioni d'Italia interessate da fenomeni temporaleschi intensi. Nella giornata di giovedì 21 novembre 2024 scatta l'allerta meteo gialla per rischio di piogge e temporali comunicata in queste ore dalla Protezione Civile. L'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali è stato emesso in una sola regione. Si tratta dell'Emilia Romagna reduce da mesi di grande difficoltà per via delle violentissime alluvioni che l'hanno colpita.

L'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali è stata comunicata in Emilia Romagna per il 21 novembre 2024 nelle seguenti zone:

Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Allarme maltempo: bollettino di allerta gialla il 21 novembre in Italia

Non solo, sempre giovedì 21 novembre 2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Italia. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

L'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico è stata emessa in: