Allerta meteo gialla in Italia per il 24 settembre: piogge e maltempo al Centro-Sud

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per domenica 24 settembre 2023. Gli effetti del passaggio della perturbazione atlantica continuano a farsi sentire, in particolare nelle regioni del Centro-Sud colpite da piogge e rovesci anche localmente intensi. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte dall'allarme meteo.

Allerta meteo gialla in Italia per rischio piogge: le regioni a rischio

Scatta l'allerta meteo gialla in Italia per la giornata di domenica 24 settembre 2023. 6 le regioni interessate dall'emergenza meteo diramata dalla Protezione Civile che ha comunicato un bollettino di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali. Ecco le regioni e zone a rischio:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Basilicata ;

; Emilia Romagna : Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

: Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea; Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Allerta meteo gialla in Italia per rischio idrogeologico: le zone interessate

La Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo gialla anche per rischio idrogeologico nella giornata di domenica 24 settembre 2023. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

L'allerta gialla per rischio idrogeologico è stata comunicata per le seguenti regioni e zone: