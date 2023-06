Allerta meteo gialla in Italia per il 10 giugno: le regioni interessate dall'allarme maltempo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per la giornata di sabato 10 giugno 2023, in Italia. Prosegue l'ondata di maltempo con una triplice allerta per rischio piogge, idraulico e idrogeologico. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte.

Maltempo in Italia: nuovo allarme meteo per rischio piogge da Nord a Sud

Scatta l'allerta meteo gialla per rischio piogge e maltempo in Italia. Per la giornata di sabato 10 giugno 2023, la Protezione Civile ha diramato un allarme meteo di ordinaria criticità per rischio temporali in diverse regioni dello stivale. L'assenza dell'alta pressione nel Mediterraneo favorisce un clima instabile e variabile caratterizzato da piogge e schiarite. 10 le regioni colpite dall'allerta gialla per rischio piogge. Ecco tutte le zone:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Basilicata ;

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Lazio : Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene;

Marche ;

Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto;

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta meteo gialla rischio idraulico e idrogeologico: dall'Emilia Romagna alla Toscana è allarme

Nella giornata di sabato 10 giugno 2023 la Protezione Civile ha comunicato un duplice allarme meteo di allerta gialla in diverse regioni dello stivale. Il primo riguarda un'allerta gialla per possibile rischio idraulico in due regioni: Calabria ed Emilia Romagna. Ecco le zone interessate dall'allarme idraulico:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese.

Non solo, sempre il 10 giugno 2023 scatta anche l'avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico nelle regioni e zone: