Allerta meteo gialla in diverse regioni per il 7 luglio: rovesci e temporali. Ecco le zone coinvolte

Sette regioni sono coinvolte nella nuova allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per la giornata di giovedì 7 luglio 2022. Il caldo ha le ore contate. Da Nord a Sud arriverà aria più fresca, ma vi potranno essere temporali anche intensi a livello locale. Ecco il bollettino dell'allerta con i livelli e le zone interessate su tutto il territorio italiano.

Allerta gialla: le possibili criticità

La Protezione Civile, nel nuovo bollettino di allerta meteo, ha sottolineato che vi sarà, nella giornata del 7 luglio 2022, allerta gialla per rischio temporali in: Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Nello specifico per quanto riguarda la prima regione presente in elenco le zone coinvolte sono: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno. Per quanto riguarda le Marche si parla delle zone mare da 1 a 6 mentre per il Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea ed infine Alto Volturno - Medio Sangro.

In Puglia l'allerta riguarda invece:

Basso Fortore

Tavoliere - bassi bacini del Candelaro

Cervaro e Carapelle

Gargano e Tremiti

Basso Ofanto

Sub-Appennino Dauno

Puglia Centrale Adriatica

Bacini del Lato e del Lenne

Puglia Centrale Bradanica

In Toscana il rischio temporali comprende: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone. Oltre ad esse vi sono anche le zone di: Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina e per finire Serchio-Lucca.

In Umbria, invece:

Chiani - Paglia

Trasimeno - Nestore

Nera - Corno

Chiascio - Topino

Medio Tevere

Alto Tevere

Per quanto riguarda la regione Veneto le zone coinvolte dalla possibilità di temporali sono: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e per finire Basso Adige.

L'allerta rimane gialla anche per rischio idrogeologico in: Abruzzo, Molise e Puglia.

📅 Giovedì #7luglio

🔔🟡 Allerta GIALLA in sette regioni dal Nord al Sud

🔍 Consulta il bollettino per conoscere i livelli e le zone di allerta sul tuo territorio 👉 https://t.co/mE6sFKOFBq#protezionecivile pic.twitter.com/4WN6bpVTLm — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) July 6, 2022

Meteo, previsioni per giovedì 7 luglio

Cosa accadrà giovedì 7 luglio? Secondo le ultime previsioni meteo la mattina sarà piuttosto tranquilla. La nuvolosità sarà maggiore soprattutto a Nord-Est, sull' Appennino e sulla Calabria tirrenica.

Nel pomeriggio, invece, l'instabilità, con rovesci e temporali, sarà concentrata soprattutto su Alpi centro orientali e vicine pianure, ma anche sui settori interni delle regioni centrali. Il Sud d'Italia sarà coinvolto, seppur parzialmente, verso la serata. Grazie all'arrivo della perturbazione le temperature saranno pertanto in progressiva diminuzione tranne che al Sud e sulle Isole dove si toccheranno ancora picchi di 37 gradi.