Allerta meteo gialla 30 aprile: 4 regioni a rischio temporali, ecco quali

La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo gialla per domenica 30 aprile 2023. Ci sono per ora quattro regioni a rischio temporali. Ecco quali sono e tutti i dettagli delle zone coinvolte. Come preannunciato l'ottava perturbazione del mese di Aprile sta giungendo sull'Italia. La nuova ondata di maltempo proseguirà anche durante la giornata del 1° maggio e nei primi giorni del nuovo mese perché la perturbazione transiterà lentamente. Sarà dunque possibile che vengano emanate nuove allerte nei giorni a seguire.

Allerta meteo gialla: dal Piemonte al Molise

La Protezione Civile in base agli ultimi dati ha emanato allerta meteo gialla per rischio temporali per ben 4 regioni distinte quali: Piemonte, Lazio, Campania e Molise. Quali sono le zone coinvolte?

In Campania:

Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento

Tanagro

Tusciano e Alto Sele

Alta Irpinia e Sannio

Penisola sorrentino-amalfitana

Monti di Sarno e Monti Picentini

Alto Volturno e Matese

Piana campana

Napoli

Isole e Area vesuviana

Nel Lazio, invece, le zone coinvolte sono: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord e Bacini di Roma. Per quanto riguarda il Molise l'allerta gialla riguarda: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro mentre per il Piemonte sono coinvolte le zone:

Valle Tanaro

Pianura Cuneese

Valli Susa

Chisone

Pellice e Po

Valli Varaita

Maira e Stura

Rischio idrogeologico: allerta anche in Umbria

Nel bollettino di allerta meteo gialla è contemplato anche il rischio idrogeologico che coinvolge: Lazio, Molise, Piemonte ed Umbria. Se per quanto riguarda il Lazio e il Molise le zone coinvolte sono sempre quelle dell'allerta gialla, in Piemonte a rischio idrogeologico vi sono: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura.

In Umbria invece, regione non coinvolta dall'allerta meteo gialla, le zone a rischio sono: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Medio Tevere.