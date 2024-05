Allerta meteo gialla il 3 maggio in Italia: le regioni colpite dal maltempo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo stato di allerta meteo gialla in Italia per venerdì 3 maggio 2024. Prosegue l'ondata di maltempo con diverse regioni interessate dall'allarme maltempo.

Meteo, allarme maltempo in Italia: allerta meteo piogge il 3 maggio

Scatta una nuova allerta meteo gialla in Italia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla in Italia per venerdì 3 maggio 2024 per rischio piogge e maltempo. Ecco le regioni e zone interessate:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Basilicata : Basi-DCalabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Basi-DCalabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Toscana : Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta gialla in Italia per rischio idrogeologico il 3 maggio: ecco dove

Non solo l'allerta meteo per rischio piogge in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta gialla per venerdì 3 maggio 2024 per rischio idrogeologico in diverse regioni. Ecco tutte le zone a rischio: