Allerta meteo gialla il 13 marzo in Italia per rischio idraulico: le regioni interessate

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un nuovo bollettino di allerta meteo in Italia per la giornata di mercoledì 13 marzo 2024. Sono tre le regioni interessate dall'allerta maltempo diramata per il rischio idraulico. Ecco le regioni e zone interessate.

Allarme maltempo in Italia per rischio idraulico il 13 marzo 2024: scatta l'allerta gialla

Ultimi giorni di forte maltempo in Italia. Dopo settimane di piogge e rovesci che hanno fatto registrare ingenti danni e disagi da Nord a Sud con diverse regioni colpite dal maltempo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo stato di allerta meteo gialla per mercoledì 13 marzo 2024.

Per mercoledì 13 marzo 2024 la Protezione Civile ha emesso un bollettino di ordinaria criticità di allerta gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Ecco le regioni e zone interessate dall'allarme meteo: