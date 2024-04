Allerta meteo arancione e gialla per il 2 aprile 2024: le regioni interessate

Continua l'allerta meteo arancione e gialla. Ecco le regioni coinvolte per la giornata del 2 aprile 2024 secondo il bollettino emanato dalla Protezione Civile in merito al rischio idraulico ed idrogeologico. A quanto pare il maltempo continuerà a farsi sentire soprattutto al Nord. Scopriamo insieme le zone interessate.

Allerta meteo arancione per rischio idraulico: ecco dove

Nel bollettino della Protezione Civile è stata inserita in allerta meteo arancione per rischio idraulico l'Emilia Romagna. Per l'esattezza la zona a maggior rischio è quella della pianura modenese. Cosa significa? Che vi possono essere effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici ovvero si possono verificare eventi alluvionali.

Sempre in Emilia Romagna vi sono altre zone a rischio idraulico però in allerta gialla. Tra di esse vi sono: Pianura reggiana di Po e la Pianura piacentino-parmense. Allo stesso modo sono in allerta gialla anche: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Le zone interessate? Per quanto riguarda il Friuli vi sono: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia ed infine Bacino del Livenza e del Lemene. In Lombardia, invece:

Alta pianura orientale,

Pianura centrale,

Laghi e Prealpi Varesine,

Valcamonica,

Laghi e Prealpi orientali,

Orobie bergamasche,

Bassa pianura orientale,

Bassa pianura centro-orientale,

Nodo Idraulico di Milano

Per quanto riguarda il Veneto sono comprese le zone: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave e per finire Sile e Bacino scolante in laguna.

Allerta gialla rischio idrogeologico: sei regioni in allarme

Nel bollettino della Protezione Civile si evince anche che vi sono per il 2 aprile 2024 sei regioni a rischio idrogeologico. Quali? Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Le zone? In Emilia vi sono: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese e Collina bolognese. In Friuli, invece: Bacino montano del Tagliamento e del Torre e Bacino del Livenza e del Lemene mentre in Lombardia:

Valchiavenna,

Media-bassa Valtellina,

Laghi e Prealpi Varesine,

Lario e Prealpi occidentali,

Orobie bergamasche,

Nodo Idraulico di Milano

In Trentino vi è invece la Provincia Autonoma di Bolzano mentre in Umbria la zona del Medio Tevere ed infine in Veneto vi sono: Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Piave pedemontano.