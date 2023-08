Allerta meteo arancione e gialla in Italia il 27 agosto per rischio piogge e temporali: ecco le zone interessate

La calda estate africana ha lasciato spazio al ritorno del maltempo e delle prime allerte meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domenica 27 agosto un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Diverse le regioni a rischio per piogge e temporali.

Allerta arancione in Italia per il 27 agosto: livello moderato di criticità in Lombardia e Liguria

L'ondata di maltempo ha spento la fiammata africana delle ultime settimane. Le bollenti temperature hanno lasciato spazio al ritorno delle piogge che, nelle regioni del Nord, si sono presentate sotto forma di nubifragi e grandinate. Per domenica 27 agosto la Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta arancione in diverse regioni per fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi. In particolare sono due le regioni interessate dall'allarme meteo piogge. Si tratta della Lombardia e della Liguria e le seguenti zone:

Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente; Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano.

La Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta arancione anche per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico riguarda i fenomeni e i danni reali o potenziali causati dalle acque in generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida, o sotterranee. L'allarme è scattato solo in Lombardia e nelle zone: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.

Allarme meteo in Italia: scatta l'allerta gialla il 27 agosto

La Protezione Civile ha diramato per domenica 27 agosto anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni d'Italia. Ecco tutte le zone e regioni coinvolte:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Trento; Valle d'Aosta : Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes;

: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Infine l'allerta gialla è stata emessa anche per rischio idraulico e idrogeologico nelle regioni e zone: