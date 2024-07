Allerta meteo arancione e gialla per lunedì 8 luglio: ecco le zone coinvolte

Nuova allerta meteo arancione e gialla per la giornata di lunedì 8 luglio 2024. La Protezione Civile ha emanato un bollettino che coinvolge per tre regioni del Nord d'Italia e prevede allerta per rischio temporali e rischio idrogeologico. Ecco quali saranno le zone a rischio e tutti i dettagli sull'allerta. Nel resto d'Italia saranno il sole e il caldo a farla da padrone con temperature in aumento un po' ovunque.

Allerta meteo arancione per rischio idrogeologico: ecco dove

Nell'ultimo bollettino diffuso dalla protezione Protezione Civile emerge un moderato rischio idrogeologico in alcune zone della Lombardia. Per questo motivo è stata emanata una allerta arancione per la giornata di lunedì 8 luglio 2024 per le zone denominate:

Laghi e Prealpi Varesine

Lario e Prealpi occidentali



Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico: le zone

Nel bollettino viene menzionata anche una allerta gialla per rischio temporali che coinvolge la Lombardia nelle zone:

Alta pianura orientale,

Pianura centrale,

Laghi e Prealpi Varesine,

Laghi e Prealpi orientali,

Lario e Prealpi occidentali,

Orobie bergamasche,

Nodo Idraulico di Milano

L'allerta gialla per rischio idrogeologico comprende invece: Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige. Le zone? In Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Orobie bergamasche e Nodo Idraulico di Milano. In

Piemonte, invece:

Pianura Torinese e Colline,

Toce,

Val Sesia,

Cervo e Chiusella,

Valli Orco,

Lanzo e Sangone,

Pianura settentrionale

Per finire in Trentino Alto Adige è interessata dall'allerta la Provincia Autonoma di Bolzano.

Le altre previsioni per il resto d'Italia

Mentre il Nord farà i conti con una nuova perturbazione a Sud e sulle Isole prenderà forma una nuova ondata di calore, la quarta dell’estate causata dall’anticiclone africano che è destinato ad allungarsi in parte verso la regione alpina, ma soprattutto verso l’Europa orientale fino alla Russia occidentale.

Le temperature? Al Nord-Ovest massime non oltre i 31-32 gradi. All'estremo Sud si toccheranno picchi tra i 37 e i 38 gradi con , in Sicilia, termometri che potranno raggiungere anche i 40 nelle zone interne dell’isola.