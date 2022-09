Allerta meteo arancione e gialla (anche nelle Marche) per il 17 settembre 2022: le regioni coinvolte

Nuova allerta meteo arancione e gialla per la giornata di sabato 17 settembre 2022. La Protezione Civile ha emanato un nuovo bollettino di allerta che comprende diverse regioni sia per rischio idraulico che idrogeologico oltre che per temporali. Si attendono temporali anche forti a livello locale con vento forte e intensa attività elettrica oltre a pioggia battente. Ecco tutti i dettagli.

Allerta meteo arancione: i rischi e le regioni coinvolte

Per sabato 17 settembre 2022 è stata emanata allerta meteo arancione per:

rischio idraulico in Calabria . Le zone coinvolte sono: il versante tirrenico settentrionale e il versante tirrenico centro-settentrionale

in . Le zone coinvolte sono: il versante tirrenico settentrionale e il versante tirrenico centro-settentrionale rischio temporali in: Basilicata e Calabria. Le zone coinvolte della Calabria sono le stesse dell'allerta per rischio idraulico mentre la zona della Basilicata è quella denominata Basi-D.

in: Basilicata e Calabria. Le zone coinvolte della Calabria sono le stesse dell'allerta per rischio idraulico mentre la zona della Basilicata è quella denominata Basi-D. rischio idrogeologico* in Basilicata zona Basi-D, Calabria, Campania e Umbria

Nello specifico in Campania, le zone coinvolte dall'allerta arancione per rischio idrogeologico sono:

Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento

Tusciano e Alto Sele

Penisola sorrentino-amalfitana

Monti di Sarno e Monti Picentini

mentre in Umbria: Chiascio - Topino ed Alto Tevere.

Allerta meteo gialla 17 settembre: le regioni e le zone coinvolte

Allerta meteo gialla per rischio temporali nella giornata di sabato 17 settembre 2022 in ben 11 regioni: tra di esse, in ordine alfabetico, vi sono: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.



Nello specifico le zone coinvolte dall'allerta gialla per la Basilicata, al contrario delle zone coinvolte nell'allerta arancione sono: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C mentre in

Calabria:

Versante Jonico Meridionale

Versante Jonico Centro-settentrionale

Versante Jionico Centro-meridionale

Versante Jonico Settentrionale

Versante Tirrenico Meridionale

Versante Tirrenico Centro-meridionale

In Emilia Romagna, dove l'allerta vige fino alle 24 di domani, sabato 17 settembre, le zone coinvolte sono:

Costa ferrarese

Pianura ferrarese di Po e Po di volano

Montagna emiliana centrale

Pianura piacentino-parmense

Bassa collina piacentino-parmense

Montagna piacentino-parmense

Collina emiliana centrale

Pianura modenese di Secchia e Panaro

Pianura reggiana di Enza e Crostolo

Alta collina piacentino-parmense

Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti

Collina bolognese

Montagna bolognese

Costa romagnola

Bassa collina e pianura romagnola

Alta collina romagnola

Pianura reggiana di Po

Montagna romagnola

Il bollettino della Protezione Civile coinvolge nell'allerta anche la Lombardia nelle zone di: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Orobie bergamasche e per finire. Valcamonica.

Nuova allerta anche nelle Marche che nelle ultime ore sono state duramente colpite, nella parte settentrionale, da una forte ondata di maltempo che ha causato morti e dispersi. Le zone coinvolte sono: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4 e Marc-3.

In Puglia l'allerta riguarda il Salento mentre in Sicilia:

Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Nord-Orientale

versante tirrenico e isole Eolie

Centro-Settentrionale

versante tirrenico

Centro-Meridionale e isole Pelagie

Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Nord-Orientale

versante ionico

Bacino del Fiume Simeto

Tra le altre regioni vi sono la Toscana con le zone:

Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Mugello-Val di Sieve

Reno

Serchio-Garfagnana-Lima

Ombrone Gr-Medio

Ombrone Gr-Alto

Romagna-Toscana

Arno-Costa

Arno-Casentino

Isole

Lunigiana

Etruria-Costa Sud

Valdelsa-Valdera

Valdarno Inf

Etruria-Costa Nord

Bisenzio e Ombrone Pt

Arno-Firenze

Arno-Valdarno Sup.

Valdichiana

Etruria

Fiora e Albegna

Valtiberina

Serchio-Costa

Ombrone Gr-Costa

Serchio-Lucca

Versilia

mentre in Trentino Alto Adige l'allerta riguarda la Provincia Autonoma di Trento e in Umbria le zone: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere e Alto Tevere.

Allerta gialla, infine, anche in Veneto soprattutto in:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Basso Piave

Sile e Bacino scolante in laguna

Livenza

Lemene e Tagliamento

Piave pedemontano

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Adige-Garda e monti Lessini

Po

Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Le altre allerte meteo gialle: rischio idrogeologico e idraulico

Il bollettino della Protezione Civile comprende poi una allerta gialla per rischio idrogeologico in 8 regioni ovvero: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Oltre ad essa anche una allerta gialla per rischio idraulico in: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna e Marche.