Allerta meteo arancione e gialla per il 15 settembre: rischio temporali in 9 regioni

Un nuovo bollettino di allerta meteo è stato diramato dal Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di giovedì 15 settembre. Due le allerte rispettivamente arancione e gialla che interesseranno ben 9 regioni dello stivale. Scopriamo tutte le zone a rischio.

Allerta meteo arancione il 15 settembre in Umbria e Toscana: tutte le zone coinvolte

Per la giornata di domani, giovedì 15 settembre 2022, la Protezione Civile ha diramato un allerta meteo arancione per rischio temporali in Toscana. Quando si parla di allerta arancione sono possibili fenomeni temporaleschi più intensi del normale ritenuti pericolosi sia per l'incolumità delle persone sia per i beni e le attività ordinarie. Il rischio di moderata criticità per rischio temporali riguarda solo la regione Toscana e le seguenti zone:

Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

L'allerta arancione è stata diramata anche per rischio idraulico in Umbria zona Alto Tevere e per rischio idrogeologico nelle seguenti zone:

Toscana : Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia;

: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia; Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Alto Tevere.

Meteo, scatta l'allerta gialla in 9 regioni: dalla Lombardia al Lazio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato anche un bollettino di allerta gialla meteo per rischio temporali in diverse regioni. In caso di allerta gialla si possono verificare fenomeni intensi localmente pericolosi o pericolosi per lo svolgimento di attività particolari e per la giornata di giovedì 15 settembre queste sono le zone a rischio:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso; Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma; Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante; Lombardia : Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica;

: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Toscana : Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa;

: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Non solo rischio temporali, visto che uno stato di allerta gialla di rischio idraulico è stato diramato nel:

Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri;

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri; Lombardia : Nodo Idraulico di Milano;

: Nodo Idraulico di Milano; Molise : Alto Volturno - Medio Sangro;

: Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere

Infine l'allerta gialla meteo è stata emanata anche per un possibile rischio idrogeologico nelle seguenti zone: