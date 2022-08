Allerta Meteo per giovedì 18 agosto: allerta arancione e gialla per rischio temporali, le regioni coinvolte dal maltempo

Forte maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha emanato nuova allerta meteo per giovedì 18 agosto sia arancione che gialla per rischio temporali. Si attendono fenomeni anche forti a livello locale con grandine, vento e intensa attività elettrica. Ecco tutte le regioni coinvolte e le zone specifiche per ciascuna di esse.

Allerta Meteo arancione e gialla: le regioni a rischio

Secondo l'ultimo bollettino emanato dalla Protezione Civile sono in allerta meteo arancione per la giornata di giovedì 18 agosto 2022 sia la Lombardia che il Veneto. In allerta meteo gialla, invece, vi sono:

Emilia Romagna

Veneto

Liguria

Friuli Venezia Giulia

Marche

Umbria

Piemonte

Toscana

Trentino Alto Adige

Per quanto riguarda l'allerta arancione in Lombardia le zone comprese sono:

Bassa pianura centro-orientale

Bassa pianura orientale

Appennino pavese

Valchiavenna

Laghi e Prealpi orientali

Nodo Idraulico di Milano

Pianura centrale

Alta pianura orientale

Bassa pianura occidentale

Bassa pianura centro-occidentale

Media-bassa Valtellina

Alta Valtellina

Laghi e Prealpi Varesine

Lario e Prealpi occidentali

Orobie bergamasche

Valcamonica

Per quanto riguarda il Veneto, invece, nel bollettino della Protezione Civile, che emana allerta arancione in regione non solo per temporali ma anche per rischio idrogeologico sono:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Basso Piave

Sile e Bacino scolante in laguna

Livenza

Lemene e Tagliamento

Piave pedemontano

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Alto Piave

Adige-Garda e monti Lessini

Po

Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso

In allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico vi sono, invece, come già annunciato diverse regioni del Nord e del Centro. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna le zone comprese sono: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po e Montagna romagnola.

Per il Friuli Venezia Giulia, invece:

Bacino montano del Tagliamento e del Torre

Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Bacino del Livenza e del Lemene

Bacino di Levante / CarsoLiguria

Bacini Liguri Padani di Levante

Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Bacini Liguri Marittimi di Centro

Bacini Liguri Marittimi di Levante

Bacini Liguri Padani di PonenteMarche

Per le Marche sono comprese le zone Mare 1, 2,3,4, 5, e 6 mentre per il Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita ed infine Maira e Stura.

In Trentino Alto Adige sono a rischio sia la Provincia Autonoma di Bolzano, che la Provincia Autonoma di Trento mentre in Umbria le zone di Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino e Medio Tevere.

Infine in Toscana le zone comprese nell'allerta gialla sono:

Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Mugello-Val di Sieve

Reno

Serchio-Garfagnana-Lima

Ombrone Gr-Medio

Ombrone Gr-Alto

Romagna-Toscana

Arno-Costa

Arno-Casentino

Isole

Lunigiana

Etruria-Costa Sud

Valdelsa-Valdera

Valdarno Inf.

Etruria-Costa Nord

Bisenzio e Ombrone Pt

Arno-Firenze

Arno-Valdarno Sup

Valdichiana

Etruria

Fiora e Albegna

Valtiberina

Serchio-Costa

Ombrone Gr-Costa

Serchio-Lucca

Versilia

Le previsioni meteo: cosa accadrà?

Un’area perturbata di origine atlantica ha raggiunto l'Italia causando un progressivo e sensibile peggioramento sul Nord. La perturbazione è in estensione e nella giornata di giovedì andrà a comprendere tutto il Nord e parte delle regioni del Centro.

Si attendono, in primis sulle regioni Nord -occidentali fenomeni diffusi, in prevalenza temporaleschi, capaci di dar luogo a nubifragi, con possibili violente raffiche di vento.

Già da stasera, mercoledì 17 agosto, si potranno verificare diffusi temporali su Piemonte e Lombardia. Nelle prime ore di domani, giovedì 18 agosto, sono invece attese precipitazioni, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, su: Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Il maltempo sarà in progressiva estensione alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Secondo le ultime previsioni i fenomeni che si abbatteranno sul Nord saranno accompagnati da: rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.