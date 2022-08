Allerta meteo 1 settembre 2022, le regioni coinvolte: temporali tra Roma, Napoli e Bari

Il mese di settembre inizia all'insegna del maltempo da Nord a Sud. La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo per il 1 settembre 2022 in particolare per la possibilità di temporali al Centro-Sud tra Roma, Napoli e Bari. Ecco tutte le 12 regioni coinvolte e i dettagli racchiusi nel bollettino.

Allerta meteo gialla 1 settembre: chi è a rischio temporali?

Roma, Napoli e Bari sono solo alcune delle città a rischio temporali giovedì 1 settembre. Nell'allerta meteo gialla della Protezione Civile sono comprese diverse regioni tra cui:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Lazio

Marche

Molise

Puglia

Sicilia

Toscana

Umbria

L’avviso prevede per tutte le regioni sopra menzionate, dalle prime ore del 1° settembre, precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Quali sono le zone coinvolte? Nello specifico per quanto riguarda l'Abruzzo le zone coinvolte sono: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro e Bacino Tordino Vomano mentre per quanto riguarda la Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D e per finire la zona denominata Basi-C.

In Calabria:

Versante Jonico Meridionale

Versante Tirrenico Settentrionale

Versante Jonico Centro-settentrionale

Versante Jonico Centro-meridionale

Versante Jonico Settentrionale

Versante Tirrenico Meridionale

Versante Tirrenico Centro-meridionale

Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Per quanto concerne la Campania nel bollettino della Protezione Civile rientrano:

Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento

Tanagro

Tusciano e Alto Sele

Alta Irpinia e Sannio

Penisola sorrentino-amalfitana

Monti di Sarno e Monti Picentini

Alto Volturno e Matese

Piana campana

Napoli

Isole e Area vesuviana



Coinvolta ancora una volta l'Emilia Romagna che già nei giorni scorsi è sempre stata protagonista delle varie allerte. Per il 1° settembre, però, non sarà tutta la regione ad essere interessata da temporali ma: la Costa ferrarese, la Pianura ferrarese di Po e Po di volano, la Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, la Collina bolognese, la Montagna bolognese, la Costa romagnola, la Bassa collina e pianura romagnola, l'Alta collina romagnola e per finire la Montagna romagnola.

Le altre regioni coinvolte dall'allerta Meteo: pioggia prevista da Roma a Bari, fino a Palermo



Per quanto riguarda il Lazio ad essere coinvolte sono le zone denominate: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord e Bacini di Roma mentre nelle Marche le zone Marc 1, 2, 3, 4,5 e 6.



Se in Molise l'allerta gialla riguarda : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea e Alto Volturno - Medio Sangro, in Puglia le zone in allerta sono:

Basso Fortore

Tavoliere - bassi bacini del Candelaro

Cervaro e Carapelle

Gargano e Tremiti

Basso Ofanto

Sub-Appennino Dauno

Puglia Centrale Adriatica

Bacini del Lato e del Lenne

Puglia Centrale Bradanica

Salento

In Sicilia sono a rischio temporali invece la zona Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, ma anche il versante ionico.

In Toscana:

Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Arno-Costa

Isole

Etruria-Costa Sud

Valdarno Inf.

Etruria-Costa Nord

Etruria

Serchio-Costa

Ombrone Gr-Costa

Serchio-Lucca

Versilia

Per finire in Umbria potrebbero vericarsi anche temporali forti nelle zone: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere e Alto Tevere.

Rischio idrogeologico e idraulico: le zone comprese

Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise e Sicilia sono, secondo la Protezione Civile, in allerta gialla per rischio idrogeologico mentre la Calabria è anche a rischio idraulico.