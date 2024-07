Allerta caldo, il bollettino del Ministero della Salute per il 10 luglio: 13 città da bollino arancione

Nuovo stato di allerta caldo diramato dal Ministero della Salute per ondata di calore in Italia per mercoledì 10 luglio 2024. Ecco le città dove si registreranno le temperature più bollenti.

Allerta caldo in Italia: scatta il livello 2 arancione in 13 città

L'Italia è alle prese con la quarta ondata di calore dell'estate 2024, complice la presenza dell'anticiclone nord-africano, che ha fatto impennare le temperature da Nord a Sud con picchi compresi tra i 35-40°. Per la giornata di mercoledì 10 luglio 2024, il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino di ondate di calore in diverse città italiane con tanto di bollino arancione.

Ricordiamo che il livello 2 di allerta caldo con bollino arancione corrisponde a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili.

Ecco le città dove è stato emesso il bollino arancione di livello 2 di allerta caldo per il 10 luglio 2024:

Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone,Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Il livello 2, si tratta di una allerta meteo caldo in presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute.

Cosa fare in caso di allerta caldo?

Non solo, il Ministero della Salute ha indicato anche una serie di regole e consigli utili per proteggersi dal calore in caso di allerta caldo. Si tratta un decalogo per affrontare al meglio le ondate di calore durante il periodo estivo.

Eccole: