Allergie di primavera: quali sono le più comuni e come difendersi

Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia regalando giornate più calde e colorate. Tuttavia, per molte persone, questo periodo coincide con il ritorno delle allergie stagionali, che possono trasformare la bellezza della stagione in un incubo. I sintomi possono variare da semplici fastidi a disturbi più intensi, compromettendo la qualità della vita. Ma quali sono le allergie primaverili più diffuse e come si può affrontarle in modo efficace?

Le allergie primaverili più comuni

Tra le cause principali delle allergie in primavera spiccano i pollini, rilasciati nell’aria da alberi, piante ed erbe. Il sistema immunitario di alcuni individui reagisce in modo eccessivo a queste particelle, scatenando sintomi come starnuti, congestione nasale, prurito agli occhi e difficoltà respiratorie. Le piante maggiormente responsabili includono graminacee, parietaria, betulla, cipresso e pioppo, che rilasciano quantità significative di polline durante la stagione.

Oltre ai pollini, anche gli acari della polvere e le muffe possono intensificare le reazioni allergiche. Con il cambio di stagione e l’aumento delle temperature, si creano condizioni favorevoli alla proliferazione di questi allergeni, che spesso si annidano negli ambienti domestici.

Un'altra causa frequente di allergia primaverile è rappresentata dalle punture di insetti. Con il clima più mite, api, vespe e zanzare diventano più attive e possono causare reazioni cutanee o, nei casi più gravi, shock anafilattico in soggetti predisposti.

Come difendersi dalle allergie di primavera

Per limitare l’esposizione ai pollini, è consigliabile monitorare i bollettini pollinici e ridurre il tempo trascorso all'aperto nelle giornate con concentrazioni elevate. Tenere porte e finestre chiuse nelle ore di maggiore dispersione del polline, solitamente al mattino presto e al tramonto, aiuta a mantenere un ambiente domestico più protetto. Utilizzare purificatori d’aria e lavare frequentemente capelli e vestiti dopo essere stati fuori può ridurre il contatto con gli allergeni.

Nel caso di allergie agli acari e alle muffe, è fondamentale una pulizia accurata della casa, con particolare attenzione ai tessuti, ai tappeti e ai materassi, che dovrebbero essere trattati con appositi dispositivi antiacaro. Inoltre, mantenere una buona ventilazione degli ambienti aiuta a ridurre l’umidità e a prevenire la proliferazione delle muffe.

Per chi soffre di reazioni alle punture di insetti, l’uso di repellenti e la scelta di indumenti chiari e coprenti possono essere strategie efficaci per evitare il contatto. Per i soggetti allergici può essere consigliabile avere con sé un antistaminico o addirittura, nei casi più seri, un autoiniettore di adrenalina. Sempre consultando prima un medico.

Trattamenti e rimedi per le allergie stagionali

Esistono diversi approcci per contrastare i sintomi delle allergie primaverili. Gli antistaminici sono tra i farmaci più utilizzati, poiché aiutano a ridurre prurito, starnuti e congestione nasale. In alcuni casi, i medici possono prescrivere corticosteroidi per alleviare le infiammazioni più intense.

Un’opzione terapeutica a lungo termine è rappresentata dall’immunoterapia, conosciuta anche come vaccino per le allergie, che consiste nella somministrazione graduale di dosi controllate dell’allergene per ridurre la sensibilità nel tempo.

Anche i rimedi naturali possono offrire un aiuto. Lavaggi nasali con soluzioni saline, l’uso di miele locale (se tollerato) e il consumo di alimenti ricchi di vitamina C possono contribuire a rinforzare le difese dell’organismo.