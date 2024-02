Allarme meteo in Italia: scatta l'allerta rossa, arancione e gialla da Nord a Sud il 1 marzo 2024: ecco dove

La Protezione Civile ha diramato un nuovo stato di allerta meteo per venerdì 1 marzo 2024. Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni ha colpito l'Italia con diverse regioni in grandissima difficoltà. Nelle prossime ore prorogato l'allarme meteo con tre allerte. Scopriamo dove.

Allerta meteo rossa e arancione in Italia l'1 marzo 2024

Per la giornata di venerdì 1 marzo 2024 prosegue lo stato di allerta meteo rossa diramata dal Dipartimento della Protezione Civile in Veneto. Da diversi giorni la regione della Serenissima è stata colpita da una fortissima ondata di maltempo che ha causato danni e disagi in diverse cittadine. Anche il primo giorno di marzo è nel segno del maltempo con l'allerta rossa di elevata criticità per rischio idraulico per le zone di Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone.

Non solo, sempre venerdì 1 marzo 2024 scatta l'allerta meteo arancione per rischio idraulico in Emilia Romagna nelle zone: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese. Da non sottovalutare poi è lo stato di allerta arancione emessa per rischio idrogeologico nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Allerta meteo gialla in Italia il 1 marzo 2024: tutte le regioni a rischio

Il mese di marzo inizia nel segno del maltempo con l'arrivo della prima perturbazione. Prosegue così l'ondata di piogge e temporali da Nord a Sud anche nella giornata di venerdì 1 marzo 2024 con la Protezione Civile che ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea.

Non solo, sempre venerdì 1 marzo scatta anche l'allerta gialla per rischio idraulico in Italia. Ecco dove:

Basilicata ;

; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese; Lombardia : Bassa pianura orientale;

: Bassa pianura orientale; Puglia : Basso Ofanto, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

: Basso Ofanto, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle Sardegna : Logudoro, Bacino del Tirso;

: Logudoro, Bacino del Tirso; Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Infine la Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico nelle regioni e zone: