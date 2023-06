Alcolock sulle auto: cos’è e come funziona il dispositivo di sicurezza previsto dal Codice della Strada

Novità in arrivo sulla sicurezza stradale e nel Codice della Strada. Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha dato il via libera al Ddl con una serie di misure che presto saranno inserite nel "nuovo" Codice della Strada. In particolare il Governo ha richiesto una stretta in caso di guidatori ubriachi o drogati, ma anche per chi utilizza il cellulare alla guida. Tra le novità anche l'alcolock. Scopriamo di cosa si tratta.

Alcolock in Italia, come funziona?

Il dispositivo alcolock è una delle novità principali del Ddl sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della Strada richiesti dal Consiglio dei Ministri. Si tratta di un dispositivo che impedisce l'accensione dell'automobile qualora il livello di tasso alcolemico del guidatore supera lo zero. L'alcolock funziona come un etilometro collegato al sistema di accensione del veicolo. Una volta salito a bordo dell'auto il guidatore è chiamato a soffiarci dentro. Nel caso in cui il dispositivo rivelerà un tasso alcolemico superiore allo zero, l'automobile non potrà essere messa in moto.

Il dispositivo, conosciuto anche con i nomi di Ignition Interlock Device (IID) o di Breath alcohol ignition interlock device (BAIID), è una delle 18 novità - misure previste nella riforma del Codice della Strada.

Alcolock per chi sarà obbligatorio?

Attenzione il nuovo dispositivo alcolock sarà obbligatorio per i condannati per guida in stato d'ebbrezza. Il guidatore che presenta una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza potrà mettersi alla guida solo dopo non aver bevuto e dopo aver superato il test dell'alcolock installato sulla macchina a sue spese. La procedura di avvio con l'alcolock andrà ripetuta ad ogni accensione dell'automobile e potrà essere impostato su un determinato tasso alcolemico. In caso di guidatori con una precedente condanna per stato di ebbrezza al volante il limite è 0 g/l. Se qualche furbetto dovesse manomettere il dispositivo, sono previste sanzioni.