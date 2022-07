Al mare non raccogliete le conchiglie, rischiate una multa (molto salata)

Un'abitudine comune a molti è in realtà illegale: sì, in spiaggia non si possono raccogliere le conchiglie. Vediamo perché e quanto è grande la multa che si rischia.

Multa per chi raccoglie conchiglie in spiaggia

Le spiagge italiane sono piene di meravigliose conchiglie che si posano sul bagnasciuga e a ogni onda rivelano i loro colori e i loro disegni così particolari. E chi non ha mai pensato di prenderne una e di portarla a casa con sé come ricordo di una bella vacanza? Bene, sappiate che farlo è illegale e si rischia una multa più salata dell'acqua di mare dalla quale avete preso le conchiglie. D'altronde il Codice della navigazione è molto chiaro al riguardo e nell'articolo 1162 spiega che si va incontro a una sanzione amministrativa se si preleva arena (sabbia), alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero delle zone portuali della navigazione interna.

Dunque il divieto non riguarda il toccare la sabbia o le conchiglie, ma il loro prelievo per portarle a casa per scopi di piacere. Stesso discorso per l'acqua del mare, che non può essere prelevata in grandi quantità e portata al di fuori del contesto marino. Ma che tipo di multa si rischia se si viene sorpresi con delle conchiglie nella borsa? Le cifre fanno girare la testa e certamente fanno passare la voglia di portare a casa l'involucro protettivo dei molluschi.

Potresti infatti ritrovarti a dover pagare da 1.549 euro a 9.286 euro in base alla quantità e alla tipologia degli elementi naturali prelevati. Ma perché è così grave? Prendere un paio di conchiglie dalla spiaggia è vietato, ma difficilmente potreste essere sanzionati, di solito prevale il buon senso dell'agente che effettua il controllo. Ma il buon senso dovrebbe regolare anche il comportamento dei turisti: se ognuno prelevasse delle conchiglie, magari in discreta quantità, si comprometterebbe il già fragile ecosistema delle spiagge e questo avrebbe delle conseguenze molto gravi.