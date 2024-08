Addio al bollo auto per alcuni veicoli, ecco quali

Agevolazioni e stop al bollo auto per una alcune categorie di veicoli o di proprietari. La tassa automobilistica è un tributo locale dovuto da chiunque sia in possesso di un veicolo da versare alla regione di residenza. Per alcune categorie di automobili è prevista l'esenzione. Ecco quali sono.

Bollo auto chi non lo paga?

Il bollo auto è una tassa automobilistica, un tributo locale previsto dall'amministrazione finanziaria italiana che pesa sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana. Il pagamento del bollo va effettuato favore delle Regioni di residenza. Sicuramente il bollo auto è tra le tasse meno care da pagare e tutti quelli in possesso di un veicolo sono tenuti al suo pagamento ad eccezione di alcune categorie di auto. Agevolazioni ed esenzione del pagamento del bollo auto è possibile per i proprietari di

Auto elettriche e ibride

Auto d’epoca

Disabilità e 104

Auto a scopi sociali

Per le auto elettriche e ibride non è richiesto il pagamento del bollo auto considerando che questa tipologia di veicoli sono sostenibili e il loro impatto è positivo sull'ambiente per via del basso numero di emissioni inquinanti. Per i veicoli elettrici va precisato che l'esenzione ha una duratoa di cinque anni dall'immatricolazione.

Bollo auto, tutti i veicoli esenti dalla tassa

Anche le auto d'epoca sono esenti dal pagamento del bollo auto. Attenzione: un'automobile è definibile d'epoca se supera i 30 anni di vita essendo considerati dei veicoli dal carattere storico e collezionistico. L'esenzione del bollo auto è automatica solo per quelle auto che vengono utilizzate in maniera sporadica e limitata, in caso contrario è richiesta una tassa forfettaria in base al veicolo e alla regione di appartenenza.

Tra i veicoli esenti dal pagamento del bollo auto anche le auto utilizzate per scopi sociali come quelle delle ong, enti di volontariato, associazioni di beneficenza e altre organizzazione che non hanno scopo di lucro. Infine un'altra categoria che non è tenuta al pagamento del bollo auto sono le persone con disabilità che, secondo la Legge 104/1992, possono ottenere l'esenzione per gravi disabilità fisiche o psichiche riconosciute dagli Enti predisposti e competenti. In questo caso l'esenzione sarà applicata ad un solo mezzo a nucleo familiare purché il veicolo sia intestato alla persona disabile.