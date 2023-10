Abruzzo, il bellissimo lago a forma di cuore: ecco dove si trova e come ammirarlo

Foto da Wikipedia

In Abruzzo si trova un bellissimo lago a forma di cuore. Immerso in un panorama mozzafiato, questo particolare lago è meta di molti turisti ed innamorati sia per la particolare forma che per l'affascinante panorama, ma anche perché il suo specchio d'acqua, che ha delle sfumature che vanno dall'azzurro al verde smeraldo, infonde calma e tranquillità. Dove si trova? Ecco dove ammirarlo

Abruzzo: il lago di Scanno è famoso per la sua particolare forma

In Abruzzo esiste uno specchio d’acqua molto suggestivo e romantico, immerso tra i boschi. Di cosa si tratta? Del bellissimo lago di Scanno, le cui acque variano dalle tonalità del verde smeraldo all’azzurro. Esso si trova ai piedi dei boschi della Montagna Grande, al confine del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Altra sua particolarità? Quella di avere la forma di un cuore.

Come ha avuto origine il lago di Scanno? A seguito di un’imponente frana, probabilmente post-glaciale. Essa si è staccata dalle pendici sud-occidentali del Monte Genzana e ha sbarrato la valle e soprattutto il corso del fiume Tasso. Lo specchio d'acqua è lungo 1632 metri e largo 689 per 36 metri di profondità. Le sue acque sono balneabili, tanto da aver ottenuto la Bandiera Blu. D'inverno lo si può, inoltre, ammirare ghiacciato.

Come ammirare il lago di scanno? E' tutta questione di prospettiva. Dall'alto, però, si può scorgere appieno la particolare forma. Come raggiungere il luogo? Bastano 10 minuti di auto dal borgo di Scanno, in provincia dell'Aquila e seguire poi il percorso del Cuore a piedi.

Quando andare al lago e cosa vedere nelle vicinanze?

Per andare al lago di Scanno si consiglia di sfruttare le lunghe giornate primaverili o i giorni estivi. Chi ama i colori autunnali, invece, può approfittare anche dei mesi in cui è il foliage a farla da padrone e ammirare così un meraviglioso panorama.

Cosa vedere nelle vicinanze? Sicuramente la Chiesa della Madonna del Lago e l'Eremo di San Domenico, ma anche quello di Sant'Egidio.