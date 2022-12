Abbuffate durante le feste: ecco come mantenere l'organismo in salute (nonostante tutto)

Mancano pochi giorni a Natale e alle festività di fine anno, e questo significa che si sta probabilmente avvicinando il momento delle grandi abbuffate a tavola, insieme ad amici e parenti. Proprio in queste occasioni mondane - come è giusto che sia - ci si concede spesso qualche eccesso in più, tanto che ci si può dimenticare di mantenere un regime alimentare sano o quantomeno accettabile.

Per evitare conseguenze negative sull’organismo, come disturbi gastrointestinali, chili di troppo e sensi di colpa, c'è una semplice serie di consigli che si possono adottare per tutelare il nostro benessere e quello dei nostri cari senza rinunciare al piacere delle giornate di festa.

I consigli utili, a tavola e non solo

Anche se può essere difficile, soprattutto quando si è in compagnia e la tavola è imbandita di portate, durante i pasti è consigliabile cercare di regolarsi e non esagerare con le quantità. Anche quando si fatica a trattenersi, è bene evitare di abbuffarsi di cibo per due pasti successivi: se si mangia tanto a pranzo, la cena subito successiva dovrebbe essere leggera, o viceversa.

Attenzione soprattutto agli eccessi di zuccheri e grassi: sarebbe preferibile, infatti, avere comunque un’alimentazione varia e ricca di frutta e verdura. Ovviamente, anche a costo di sembrare un po' sgarbati, non si è costretti a consumare tutte le portate che vengono servite in tavola, ma quando ci si sente pieni è meglio fermarsi, soprattutto se si sa di avere problemi di reflusso o altri disturbi simili.

Un altro suggerimento molto valido è quello di idratarsi correttamente, bevendo tanta acqua, anche più di quanta se ne consumi normalmente. Durante le feste è importante svolgere attività fisica regolare, magari andando in palestra, in piscina per nuotare o facendo delle lunghe passeggiate all’aria aperta. Invece, un errore fin troppo frequente è quello di spostarsi solo dalla tavola al divano, rallentando il metabolismo e favorendo l'accumulo di grasso corporeo. Con conseguenze che poi si trascinano per tutto l'inverno e oltre.