A metà settimana breve fase invernale

L’alta pressione sta sovrastando l’Italia garantendo un clima primaverile fuori stagione, con prevalenza di tempo soleggiato. Da martedì è probabile un indebolimento dell’alta pressione, con un aumento della nuvolosità al Nord e sulle regioni tirreniche, ma con poche precipitazioni. Questa carenza di piogge andrà ad aggravare il problema della siccità, che si protrae oramai da due mesi.



Le previsioni per le prossime ore.

una perturbazione a carattere di fronte freddo attraverserà il nostro Paese accompagnata da, inizialmente sud-occidentali ma in rotazione da nord-ovest nel corso della giornata a partire dalle. Questi venti determineranno un deciso anche se temporaneo calo delle temperature che avvertiremo soprattutto. Questo sistema nuvoloso porterà anche delle precipitazioni ma non particolarmente diffuse, in gran parte di breve durata. Queste precipitazioni, localmente anche a carattere di temporale, saranno più probabili sui settori alpini,e al. Nevicherà a quote molto basse sulle Alpi occidentali, oltre i 500-800 sulle Alpi orientali., oltre 800-1000 metri.gli ultimi effetti di questa perturbazione si avvertiranno probabilmente all’estremo Sud, in particolare sulla. I venti soffieranno ancora con forte intensità soprattutto al Sud e sule. Giài venti si disporranno da ovest e faranno affluire aria nuovamente più mite.