Piante da appartamento benefiche: ecco 5 varietà che assorbono CO2 e riducono l'inquinamento domestico

Grazie a queste 5 piante verdi da appartamento facili da coltivare è possibile portare non solo un tocco di eleganza in salotto ma anche depurare l'aria, riducendo la CO2 nell'atmosfera ed eliminando molti agenti inquinanti indoor.

Coltivare le piante verdi, i benefici

Dedicarsi al giardinaggio fai da te non ha solo effetti positivi sulla nostra salute, poiché aiuta ad alleviare l’ansia, ma ci permette di avere angoli verdi deliziosi che possono ravvivare il salotto "vestendolo" con una nota di eleganza.

Quando poi parliamo di piante verdi ci riferiamo a specie botaniche solitamente facili da coltivare, adatte anche a coloro che non possiedono uno spiccato pollice verde. Ma i benefici non si esauriscono certo qui. Molti studi hanno dimostrato come le piante siano uno strumento utilissimo per migliorare l’aria che respiriamo anche dentro le nostre case.

Molte specie vegetali con la fotosintesi clorofilliana tolgono anidride carbonica dall’aria e restituiscono ossigeno. Sembra incredibile, eppure esistono piante che - più di altre - sono capaci di migliorare notevolmente l'aria all'interno delle nostre case, neutralizzando le sostanze organiche volatili (VOC) e assicurandoci ambienti più sani e salubri. Pronti a scoprire quali sono?

Aloe Vera, un toccasana per il corpo e per l'ambiente

Pianta succulenta apprezzata per le sue molteplici proprietà, l'Aloe Vera è molto semplice da coltivare e può dimostrarsi un fidato alleato anche contro la formaldeide e il benzene.

Un buon posto dove collocarla potrebbe essere vicino a una finestra ben illuminata in cucina. Oltre a migliorare l'aria indoor questa pianta è nota anche per le proprietà delle sue foglie, considerate ottime alleate nella produzione di creme lenitive per la pelle.

Ficus benjamina per un angolo verde "salutare"

Un ottimo alleato per filtrare molti agenti inquinanti come la formaldeide, contenuta nei tappeti e nei mobili di casa, ma anche il tricloroetilene ed il benzene è il Ficus benjamina (o più semplicemente Ficus).

Posizionato in un ambiente molto luminoso, ma lontano dalla luce diretta del Sole, e innaffiato con moderazione saprà regalarci un meraviglioso angolo verde in salotto e - al tempo stesso - garantirci ambienti più sani.

Dracena, il tronchetto della felicità che depura l'aria

Per aggiungere una nota di colore ai nostri ambienti, non c'è niente di meglio di una bella pianta di Dracena. Conosciuta anche come Dracena Marginata o tronchetto della felicità, si distingue per le sue bordature rosso intenso.

Anche in questo caso si tratta di una varietà botanica facile da coltivare, che non richiede grandi attenzioni. Sarà sufficiente collocarla in una zona ben illuminata e lontana dalle correnti d'aria per avere un ottimo depuratore naturale low cost, che ripulirà l'aria da formaldeide, xilene e altri agenti inquinanti.

Pothos, la pianta verde da appartamento adatta a tutti

Per crescere sano e rigoglioso il Pothos ha veramente bisogno di poche cure, tanto che potremmo definirla la varietà ideale anche per chi ha il "pollice nero". La facilità di coltivazione va di pari passo con la sua capacità di ripulire l'aria all'interno degli appartamenti, e questa varietà - oltre a essere molto decorativa - è in grado di rimuovere il monossido di carbonio presente nelle nostre case.

Il luogo ideale dove posizionarla è in un punto illuminato, lontano dai raggi solari diretti.

Sansevieria, il depuratore naturale per ambienti poco illuminati

Finora abbiamo visto varietà di piante verdi adatte ad ambienti in cui vi è una buona illuminazione naturale. Sebbene poche di queste piante tollerino i raggi diretti del Sole infatti, non potrebbero sopravvivere in luoghi particolarmente bui. E se volessimo avere un depuratore naturale a basso costo per una stanza che non riceve molta luce solare? In questo caso potremmo scegliere la Sansevieria.

Si tratta di una specie botanica capace di assorbire, all'interno delle sue foglie carnose, molti agenti inquinanti presenti nelle nostre abitazioni. Da notare poi che richiede pochissime attenzioni e irrigazioni poco frequenti, per cui è possibile collocarla in un punto e quasi dimenticarsene: la Sansevieria continuerà a svolgere il suo "compito" in modo egregio.