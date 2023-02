48 ore di neve in Marocco, deve intervenire l'esercito

Un avvenimento a dir poco insolito è avvenuto in Marocco, dove la neve è caduta per 48 ore di seguito cogliendo tutti impreparati, tanto che il re ha ritenuto necessario l'intervento dell'esercito.

Neve in Marocco, le immagini

Non è affatto consuetudine per un Paese come il Marocco vedere la neve, figuriamoci allora vederla cadere addirittura per 48 ore di seguito. È successo nella regione di Ouarzazate, nel sud-est del Paese, dove non nevicava da 50 anni. L'area è stata investita da un clima rigido a cui la popolazione locale non era affatto preparata; pensate che molti abitanti, infatti, non avevano mai visto la neve in vita loro. Di conseguenza nemmeno le strutture erano attrezzate per far fronte a un simile agente atmosferico. Sono moltissime infatti quelle a essere crollate sotto il peso della neve, ma i danni del manto bianco sono andati anche oltre. Si contano numerosi greggi di pecore rimasti uccisi e tantissime persone rimaste bloccate o isolate.

La nevicata, che è durata appunto per 2 giorni, è avvenuta nelle province di Ouarzazate e Zagora nel sud-est del Paese ma si è allargata fino a quella più centrale Taroudant. Data l'abbondanza della neve e l'ampiezza dell'area interessata, il re Mohammed VI ha ordinato l'intervento dell'esercito per prestare soccorso alle popolazioni in difficoltà, disponendo tutte le indicazioni per fornire l'assistenza necessaria alle campagne e alle città più colpite. Gli aerei delle Royal Armed Forces sono dunque entrati in azione portando supporto logistico tramite il loro equipaggiamento, così da velocizzare le operazioni di soccorso e per far fronte in maniera più efficiente a una crisi meteorologica che in pochi si aspettavano e di cui nessuno prevedeva le conseguenza. Le immagini che sono circolate sul web mostrano dei paesaggi insolitamente imbiancati, ma dietro lo stupore si nasconde il disagio della popolazione.