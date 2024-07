260 isole dal valore di 11 miliardi sono disabitate: quali sono e perché

Nel vasto panorama mondiale, esistono 260 isole disabitate dal valore complessivo stimato di 11 miliardi di euro. Queste isole, disseminate in diverse parti del globo, offrono paesaggi mozzafiato e un'incredibile biodiversità. Ma cosa rende queste isole disabitate, e quali sono le principali ragioni dietro questa situazione? Scopriamolo insieme.

Le 260 isole disabitate del valore di 11 miliardi di euro rappresentano un patrimonio naturale inestimabile.

Maldive: Un Paradiso Inesplorato

Le Maldive sono un arcipelago di circa 1.200 isole coralline, delle quali solo 200 sono abitate dalla popolazione locale. Molte delle isole rimanenti sono destinate a resort turistici, mentre altre rimangono completamente deserte. La mancanza di risorse come l'acqua dolce e la preservazione dell'ambiente naturale sono le principali ragioni della loro disabitazione​.

Isole Fenice: Un Santuario Protetto

Nel mezzo del Pacifico centrale, le Isole Fenice costituiscono una delle più grandi aree marine protette del mondo. Dichiarate come tali dal governo di Kiribati nel 2008, queste isole rimangono inaccessibili per l'insediamento umano per proteggere la loro ecologia fragile e unica.

Aldabra: Un Rifugio per la Fauna

Aldabra, parte delle Seychelles, è il secondo atollo corallino più grande del mondo. Questa isola ospita la più grande popolazione mondiale di tartarughe giganti di Aldabra. A causa della sua inaccessibilità e della mancanza di acqua dolce, è rimasta priva di abitanti umani, preservando così il suo delicato ecosistema​.

Okunoshima: L'Isola dei Conigli

Conosciuta anche come "Rabbit Island", Okunoshima in Giappone è famosa per la sua popolazione di conigli. Tuttavia, l'isola è disabitata dagli umani per motivi storici legati alla produzione di gas velenosi durante la Seconda Guerra Mondiale. Le rovine della fabbrica di gas e i vecchi forti testimoniano questo passato oscuro​.

Isole della Laguna di Venezia: Tra Storia e Leggende

La laguna di Venezia ospita numerose isole minori, molte delle quali sono abbandonate. Ad esempio, Poveglia è famosa per le sue leggende e storie di fantasmi. Queste isole offrono panorami mozzafiato e una tranquillità unica, ma la loro disabitazione è spesso legata a storie storiche e leggendarie che ne influenzano la percezione.

Isole Disabitate d'Italia

L'Italia vanta diverse isole disabitate di grande fascino. Tra queste troviamo l'Isola dei Topi in Sardegna, l'Isola di Cirella in Calabria, e il Faraglione di Dietro Isola in Sicilia. Questi luoghi sono ideali per chi cerca un angolo di pace e tranquillità nel cuore del Mediterraneo, lontano dal caos della vita moderna.