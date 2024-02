19 galassie a spirale rivelate dalle immagini del telescopio Webb - Le foto

Il Telescopio Spaziale James Webb, nato grazie al lavoro portato avanti da NASA, ESA insieme all’agenzia spaziale canadese CSA, ha fornito una serie di immagini uniche al mondo. Tra le foto ci sono ritratti in infrarosso di altissima qualità di ben 19 galassie a forma di spirale. Le foto mostrano stelle, gas e polvere con una minuziosità senza precedenti.

19 galassie a spirale mostrate dal telescopio Webb

I ricercatori stanno ora studiando le foto per decifrare l’origine delle galassie. Un'analisi che servirà a comprendere la formazione stellare e l’evoluzione delle galassie a spirale. Il Telescopio Spaziale James Webb è l’unico in grado di offrire immagini così dettagliate.

Le foto appena fornite dal Telescopio Spaziale Webb fanno parte del programma PHANGS (Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS), supportato da oltre 150 astronomi in tutto il mondo. Queste appena rilasciate non sono le prime immagini di tale importanza rilasciate dal Telescopio Spaziale Webb.

Immagini fondamentali per le ricerche future

La NIRCam (Near-Infrared Camera) del Telescopio Spaziale James Webb, ha fotografato milioni di stelle che brillano in tonalità di colore blu. Alcune di queste sono sparse lungo i bracci a spirale, mentre altre sono si trovano in ammassi stellari. Dai dati forniti dal MIRI (Mid-Infrared Instrument) del telescopio, si evidenzia anche la presenza di stelle non ancora formate del tutto. Dalle immagini si vedono anche grandi gusci sferici nel gas e nella polvere, che potrebbero essere stati creati dall'esplosione di alcune stelle.

Grazie a queste immagini appena scoperte, ci sono molteplici ambiti di ricerca che gli studiosi possono iniziare a esplorare, ma il numero di stelle fotografate dal Telescopio Spaziale Webb è indubbiamente un ottimo punto di partenza.