Oggi è il Darwin Day, come nasce la giornata dedicata alla scienza e all'evoluzione

Oggi - 12 febbraio - si celebra il Darwin Day, un'occasione speciale per ricordare il naturalista inglese che ha rivoluzionato - con la sua teoria sull'evoluzionismo - la nostra comprensione del mondo naturale.

Come nasce il Darwin Day?

A partire dal 1882 ogni anno - il 12 febbraio - si celebra la giornata internazionale dedicata al padre della teoria dell’evoluzione, in occasione della nascita di Charles Darwin, nato il 12 febbraio 1809 a Shrewsbury.

Oggi l'autore de "L'origine della specie" avrebbe spento 215 candeline e - sebbene siano passati quasi due secoli dalla prima pubblicazione, il trattato sull'avanguardistica teoria dell'evoluzione della specie elaborata da Darwin continua ad affascinare.

Con la pubblicazione del libro "L’origine delle specie" Darwin ha scosso e sfidato le credenze religiose e filosofiche del tempo, offrendo una spiegazione scientifica per la diversità della vita sulla Terra e l’evoluzione per selezione naturale. I temi hanno acceso un forte dibattito, ma hanno anche aperto la strada a una nuova era di comprensione della biologia, della medicina e di molte altre discipline.

Darwin Day, eventi in Italia

Sebbene le ricorrenza dedicata a Charles Darwin sia particolarmente sentita nei Paesi anglosassoni e in America, anche in Italia non mancano eventi che coinvolgono tutti gli appassionati di scienza ed evoluzione. Molti sono infatti gli appuntamenti in tutta la penisola, organizzati grazie anche al sostegno di enti scientifici, musei, università e associazioni.

Conferenze, dibattiti e aperitivi tematici in ogni regione d'Italia sono l’occasione speciale per approfondire temi come evoluzione, biodiversità, epigenetica, ma più in generale per riaffermare l’importanza di un pensiero laico e razionale sui grandi temi che hanno al centro l’uomo e la specie.