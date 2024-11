Giardino d'autunno: 10 piante che colorano lo spazio verde fino a Natale

Con l'abbassamento delle temperature molti fiori che hanno colorato i nostri giardini in estate perdono parte del loro charme. Tuttavia è possibile rinnovare lo spazio verde con nuove piantine che tollerano bene anche il freddo e garantirsi così giardini fioriti fino a Natale.

10 piante per decorare il giardino d'autunno

Un velo di tristezza potrebbe assalirci nel vedere il nostro spazio verde "scolorirsi" con l'arrivo del primo freddo e perdere gran parte di quelle bellissime tonalità che hanno rallegrato i nostri momenti estivi all'aperto. Prima di cedere allo sconforto però, è possibile correre ai ripari. Come? Scegliendo nuove piantine che possano regalarci piacevoli note di colore anche per tutta la stagione autunnale. Noi ne abbiamo scelte 10.

Ciclamino, note di colore nel giardino autunnale

Famoso per le sue fioriture delicate e prolungate, il ciclamino potrebbe essere definito la pianta simbolo dell'autunno/inverno, visto che sopporta bene anche le basse temperature e predilige zone non colpite dai raggi diretti del sole. I suoi fiori spaziano dal bianco al rosa, passando per il rosso e il viola intenso, e non richiede grandi cure. Questa pianta non ha bisogni di frequenti innaffiature e teme solo i ristagni d'acqua. Creare una zona con qualche pianta di ciclamino permette di dare vivacità anche alle giornate più grigie.

Crisantemo per un tocco di vivacità al giardino

Il crisantemo è un fiore tipicamente associato alla festa dei defunti, perché raggiunge la massima fioritura proprio a novembre. Tuttavia non è solo usato come "fiore dei morti" e non è affatto raro imbattersi in piccoli angoli di giardino ravvivati dalle sue tonalità, che possono andare dal giallo al rosso, passando per l’arancio e il viola. Questa pianta non necessita di molte cure, predilige zone soleggiate e terreni ben drenati e in cambio regala lunghe fioriture.

Elleboro, la Rosa di Natale dall'aspetto bellissimo

Scientificamente nota come Helleborus niger o Elleboro, la Stella di Natale è una piante che resiste molto bene al freddo, tanto che può fiorire nei nostri giardini fino alle festività di fine anno. I fiori sono generalmente bianchi o rosati, ma si possono trovare anche varietà dalle sfumature più intense. L'Elleboro preferisce terreni umidi, ben drenati e una posizione semi-ombreggiata.

Erica, vivaci sfumature nel giardino d'autunno

Un'altra varietà botanica perfetta per portare una nota di colore nel nostro giardino d'autunno è l'erica. Molto apprezzata per le sue sfumature vivaci, che variano dal rosa al viola e al bianco, e resistente al freddo, questa pianta si adatta bene a terreni acidi ed è perfetta per creare aiuole colorate anche nei mesi più freddi.

Viburno Tino, l'arbusto sempreverde con i fiori candidi

Il nome scientifico è Viburnum tinus ed è un arbusto sempreverde perfetto per riempire zone anche difficili del nostro giardino. La pianta tollera bene sia le posizioni soleggiate che a mezz'ombra e si presenta con rami lungo i quali si sviluppano foglie di un colore verde intenso. Nel periodo che va da novembre a marzo, accanto alle foglie, spuntano piccoli fiori dal colore bianco candido o rosa chiaro. Dopo la fioritura compaiono delle bacche blu scuro, che oltre a essere molto amate dagli uccelli prolungano ulteriormente la forza decorativa di questa pianta. Perfetto per creare delle siepi o anche come pianta ornamentale isolata, il Vilburno tino richiede una manutenzione minima: annaffiature moderate e terreni ben drenati garantiranno fioriture capaci di sfidare la stagione invernale.

Gelsomino invernale, la pianta rampicante per angoli decorativi

Il Jasminum nudiflorum, noto come gelsomino invernale, è una pianta rampicante perfetta per creare piccoli angoli suggestivi in giardino d'inverno. Si tratta infatti di una varietà botanica che regala splendidi fiori piccoli e gialli a partire da novembre ed è perfetta per coprire muri e pergole. Il gelsomino invernale non ha bisogno di molte cure, tollera bene il freddo, predilige posizioni soleggiate o semiombreggiate e necessita di un’irrigazione moderata.

Cavolo ornamentale, il "cugino" colorato dell'ortaggio d'inverno

Il cavolo rappresenta una delle verdure regine dell'inverno, e nella versione ornamentale può costituire un'ottimo ingrediente per portare una nota di colore in giardino. Al contrario del "cugino" il cavolo ornamentale non è commestibile, ma può rallegrare con le sue tonalità verdi, bianche e viola, il nostro giardino per tutto l'inverno. Si tratta di piante facili da curare, che richiedono poca acqua e si prestano sia alla coltivazione in vaso che nel terreno.

Skimmia, la pianta asiatica dalle bacche rosse

Non solo la Skimmia si presta benissimo a decorare i giardini d'inverno, ma con le sue bacche rosse può rappresentare un'ottima decorazione per le feste di fine anno. Originario dell'Asia, questo arbusto sempreverde è molto apprezzato per le sue foglie lucide e le caratteristiche bacche rosse, che resistono per tutto l'inverno. Perfetta per bordure, aiuole e vasi, la Skimmia non richiede molte cure ed è molto usata come pianta decorativa.

Gaultheria, la pianta con le bacche rosso brillante

Se amate la Skimmia per il suo potere decorativo, resterete affascinati dalla Gaultheria. Questo arbusto sempreverde si caratterizza per le sue bacche, che si presentano di un rosso brillante e ricordano vagamente le ciliegie. Nota anche come "wintergreen" la Gaultheria è perfetta per portare una nota di vivace colore nel giardino più spoglio.

Calicanto, l'arbusto deciduo che fiorisce in inverno

Nome scientifico Chimonanthus praecox, il Calicanto è un arbusto deciduo che regala il meglio delle sue fioriture nei mesi che vanno da dicembre a febbraio. I fiori piccoli e gialli compaiono sui suoi rami nudi e regalano profumi inebrianti. Questa pianta è ideale quando si vuole dare un effetto suggestivo al giardino spoglio ed è molto apprezzata sia come pianta decorativa isolata che per formare graziose aiuole profumate.