Le 10 mete più accoglienti del mondo: in testa c'è una italiana

Polignano a Mare

Il sito Booking.com ha pubblicato la classifica delle 10 mete più accoglienti del mondo e c'è anche l'Italia. Dopo una valutazione di più di 309 milioni di recensioni, è stata stilata la classifica completa. Scopriamo insieme quali sono.

Le mete più accoglienti del mondo per Booking: trionfa l'Italia

L'agenzia di viaggi online olandese per la prenotazione di alloggi e una consociata di Booking Holdings, conosciuta da tutti come Booking, ha reso nota la classifica con le 10 mete più accoglienti al mondo. Una classifica che premia i 10 posti più "amati" dai viaggiatori di tutto il mondo che hanno votato secondo dei parametri ben precisi confrontando più di 220 paesi e territori in tutto il mondo. Uno studio attento che ha tenuto conto di oltre 309 milioni di recensioni dei clienti, tra cui 240 milioni verificate. Per stilare la classifica finale Booking ha passato al voto 1.364.414 strutture, 230 noleggi auto e 58 servizi di taxi aeroportuali.

A trionfare è l'Italia nel 2023 con 170.638 strutture premiate seguita da Spagna con 108.217 strutture, Francia 103.365 e Germania 76.479. A trionfare sono gli appartamenti di gran lunga preferiti dai clienti rispetto agli hotel, seguiti da casa vacanze, mentre i bed and breakfast perdono consensi. L'Italia si conferma la regina indiscussa sia a livello nazionale che internazionale! Scopriamo la classifica delle 10 mete più accoglienti del mondo secondo Booking.

La classifica delle 10 mete più accoglienti del mondo

Al primo posto Polignano a Mare, l'incantevole cittadina pugliese che ha dato i natali a Domenico Modugno. La spiaggia di Lama Monachile è tra le più amate e visitate al mondo con un panorama da togliere il fiato. Non solo, a Polignano è possibile gustare piatti tipici come la focaccia pugliese e un crudo di mare squisito. Al secondo posto troviamo Hualien, la splendida regione costiera della cittadina taiwainese ricca di spiagge panoramiche e splendidi sentieri percorribili a piedi o in bicicletta. Terzo posto per San Sebastian, località turistica sul Golfo di Biscaglia nella regione montuosa spagnola dei Paesi Baschi. E' famosa in tutto il mondo per la Playa de la Concha e Playa de Ondarreta, spiagge delimitate da un pittoresco lungomare.

Passiamo al quarto posto con Dresda, capitale dello stato tedesco della Sassonia. La cittadina è caratterizzata da celebri musei d'arte e dall'architettura classica del centro storico ricostruito. Distrutta durante la seconda guerra mondiale, la cittadina è stata interamente ricostruita. La classifica piazza al quinto posto Klaipeda, una città della Lituania nei pressi della foce del fiume Nemunas. La città è nota anche con gli esonimi tedeschi di Memel o Memelburg.

A seguire York, città fortificata nell'Inghilterra nordorientale fondata dagli antichi romani e conosciuta per l'enorme cattedrale gotica del XIII secolo, la Cattedrale di York. Al settimo posto c'è Ushuaia, città dell'Argentina edificata su una collina scoscesa ed è circondata dai monti Martial e dal canale di Beagle. Chiudono la classifica: all'ottavo posto Porto de Galinhas, una spiaggia che si trova nel territorio della municipalità di Ipojuca, Pernambuco, Brasile. Nona posizione per Città del Messico, unica capitale presente in classifica e decima posizione per Gold Coast, città del Queensland, in Australia, famosa per le lunghe spiagge sabbiose, il surf e l’elaborato sistema di canali navigabili e corsi d'acqua.