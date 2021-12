Winter Glamping: cos’è e dove farlo

Foto di riya mishra da Pixabay

Che cos'è il winter glamping? Ecco una delle ultime tendenze per esperienze davvero mozzafiato e uniche nel loro genere. Chi ha detto che si possa fare campeggio solo d'estate? Il winter glamping non è altro che una sorta di campeggio invernale che si sta diffondendo sempre di più e che sta riscontrando enorme successo. Si tratta di un'ottima idea per le vacanze invernali soprattutto per coloro i quali progettano una fuga dalle città per qualche giorno di relax all'aria aperta.

Dove fare winter glamping in Italia?

Basta una tende lodge, una casa sull'albero, una mobile home vicino al lago o addirittura una suite all'interno del bosco per un ottimo winter glamping immersi nella natura. Le soluzioni di soggiorno sono varie e tutte altamente confortevoli perché pensate e testate anche per tenere al caldo i vacanzieri durante i mesi invernali.

I benefici per chi fa winter glamping sono innumerevoli. Si rimane immersi nella natura, lontano dallo smog cittadino e dall'inquinamento acustico. Attorno si hanno solo alberi, montagne e laghi. Gli unici rumori possono essere quelli degli uccelli, delle foglie che cadono o della pioggia battente. In caso di neve i rumori risultano ancor più attutiti. In pochi giorni si riesce ad allontanare lo stress e a far rigenerare sia il corpo che la mente.

Dove fare winter glamping in Italia? In Alta Pusteria, sul lago di Dobbiaco, in Valle d’Aosta, nel cuore della Valtournenche, nel bresciano o addirittura in provincia di Caserta oltre che nella laguna di Venezia a pochi passi dalle spiagge di Jesolo. Altre possibilità? In Lombardia o nella valle del Chianti dentro ad una casa a forma di botte di vino. Le località sono tutte mozzafiato e abbracciano l'Italia da Nord a Sud. Ci sono glamping per tutti i gusti. Chalet di lusso che offrono ogni confort e che permettono di fare rilassanti vasche idromassaggio con viste mozzafiato.

Winter glamping all'estero: le mete più gettonate

Dove fare winter glamping all'estero? Gli amanti del campeggio invernale sono soliti fare tappa a Morsullaz, sul Mont-Saxonnex, in Francia, nella regione del Rodano o addirittura nella regione della Savoia.

In Svizzera, Austria e Germania si può dormire addirittura dentro un igloo.

In Slovenia vi è un villaggio altamente ecologico, in Croazia si fa sauna, ma anche yoga vicino al mare mentre in Portogallo ci si può affacciare sull'Oceano Atlantico.