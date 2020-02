Weekend primaverile sull'Italia: sole e temperature fino a 22 gradi

Nel fine settimana l’alta pressione occuperà stabilmente l’Italia, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con temperature al di sopra delle medie stagionali, praticamente primaverili. Anche per lunedì non sono attesi grandi cambiamenti: l’alta pressione garantirà ancora tempo in prevalenza soleggiato e temperature insolitamente miti con picchi leggermente oltre i 20 gradi in diverse zone: si tratta di valori fino a 5-10 gradi oltre la norma, tipici di fine aprile. Da martedì è probabile un indebolimento dell’alta pressione che favorirà un aumento della nuvolosità inizialmente al Nord e sulle regioni tirreniche, ma con poche precipitazioni. Questa ostinata carenza di piogge andrà ad aggravare il problema della siccità che si protrae oramai da due mesi. A metà settimana una veloce perturbazione accompagnata da aria fredda potrebbe raggiungere le nostre regioni, determinando un temporaneo peggioramento del tempo, caratterizzato ancora una volta da poche precipitazioni significative; gli effetti più vistosi di questa fase saranno una sensibile intensificazione dei venti e, soprattutto, un crollo delle temperature che dovrebbero ritornare su livelli più invernali.

Previsioni meteo per sabato. Tempo in gran parte soleggiato, con solo il transito di qualche velatura più che altro al Nord, e modesti annuvolamenti al Sud e sulle isole maggiori. Al primo mattino possibile presenza di banchi di nebbia sulla bassa Valle Padana. Temperature minime per lo più in lieve aumento; massime in lieve calo al Sud peninsulare, stazionarie o in lieve aumento nel resto del Paese. Venti intensi di Tramontana al Sud. Mossi o localmente molto mossi basso Adriatico e Ionio, in prevalenza poco mossi gli altri mari. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 85/90).

Previsioni meteo per domenica. Insistono condizioni di tempo stabile e in buona parte soleggiato. Da segnalare solo un po’ di nuvolosità soprattutto tra Liguria e Toscana, all’estremo Nord-Est, su Sardegna occidentale e, in serata, anche sul basso Tirreno orientale ma con scarso rischio di pioggia. Al mattino e nella successiva notte sarà possibile la presenza di banchi di nebbia sulla Pianura Padana e sulle regioni tirreniche. Temperature in ulteriore rialzo, con punte massime dai 16 ai 21 gradi in gran parte del Paese. A fine giornata è previsto un rinforzo dei venti di Libeccio. Mar Ligure tendente a mosso; poco mossi gli altri mari a parte lo Ionio al largo che resta mosso.