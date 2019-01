Weekend freddo con qualche pioggia al Centro-Sud

Durante il fine settimana il tempo resterà instabile al Centro-Sud, a causa deboli perturbazioni atlantiche dirette verso il Mediterraneo, mentre il Nord resterà ai margini del peggioramento. Nel contempo una massa di aria gelida renderà il fine settimana decisamente freddo, specie al Nord, con temperature in diminuzione e gelate diffuse di notte e al mattino.

Per la prossima settimana è previsto un affondo invernale: la tendenza conferma come probabile una fase più fredda e perturbata, con la possibilità a metà della prossima settimana di nevicate fino in pianura al Nord. Si tratta comunque di una proiezione che andrà confermata nei prossimi aggiornamenti

Previsioni meteo per sabato. Prevalenza di cielo nuvoloso sul Nord-Ovest, in Emilia Romagna e al Centro-Sud. Nel corso della giornata saranno possibili alcune precipitazioni, perlopiù deboli, su Romagna, Lazio, Marche e in Campania. Rovesci isolati su Salento. Piogge in estensione da ovest verso est sulla Sardegna. Limite delle nevicate al Centro sopra gli 800-1000 metri. Durante il pomeriggio nubi in diradamento al Nord-Ovest, ancora nuvoloso il cielo sul Centro-Sud e sulle Isole. Temperature in calo soprattutto al Centro-Nord.

Previsioni meteo per domenica. Al Nord tempo abbastanza soleggiato. Al Centro-Sud e nelle Isole nuvolosità variabile con schiarite più ampie all’estremo Sud e sulla Sicilia orientale. Al mattino qualche pioggia nel Lazio, su ovest Sicilia e ovest della Campania. In giornata ancora qualche pioggia su Lazio e Campania. Precipitazioni isolate anche su Abruzzo, Molise e bassa Toscana. Sporadici rovesci nel nord della Sicilia. Neve sull’Appennino centrale sopra i 1000 metri.

Temperature minime in diminuzione, più sensibile al Nord, con gelate diffuse di notte e al mattino. Massime senza grandi variazioni con clima di stampo invernale soprattutto al Centro-Nord, dove i valori risulteranno localmente anche inferiori alla norma. Venti perlopiù deboli.

Foto iStock/Getty Images