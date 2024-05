Meteo: ad inizio settimana nuova fase di maltempo! Le zone coinvolte

L’evoluzione per la prossima settimana resta alquanto incerta nei dettagli ma la tendenza generale vede l’assenza di un’area di alta pressione in grado di stabilizzare l’atmosfera e le condizioni meteorologiche sull’Italia. Almeno nella prima parte della settimana, l’alta pressione sembrerebbe coinvolgere l’Europa occidentale e settentrionale mentre nel Mediterraneo centrale dovrebbe insistere una circolazione di bassa pressione.

Nella giornata di lunedì 6 maggio il tempo dovrebbe peggiorare su parte del Nord Italia, specie sulle aree alpine, perché lambito da una perturbazione in transito tra la Francia e l’Europa centrale. Nelle regioni del Centro-Sud il tempo dovrebbe rimanere nel complesso soleggiato nonostante il passaggio di un po’ di nuvolosità, specie nelle regioni centrali e in Sardegna; le temperature sono attese in calo al Nord-Ovest, in lieve aumento al Centro-Sud e in Emilia Romagna con valori anche oltre i 25 gradi in Sardegna e Sicilia.

Martedì 7 maggio tempo ancora molto instabile al Centro-Nord ma successivamente toccherà anche al Sud: la tendenza meteo

Martedì 7 l’instabilità dovrebbe coinvolgere gran parte delle regioni centro-settentrionali con anche lo sviluppo di temporali; al Sud e nelle isole maggiori il tempo dovrebbe rimanere nel complesso soleggiato e anche decisamente caldo. Secondo l’attuale tendenza, nei giorni successivi il tempo dovrebbe peggiorare e tornare ad essere piovoso anche al Sud e nelle nostre due Isole maggiori.