Meteo: domenica stabile e primaverile, ma da lunedì 6 si cambia di nuovo

Domenica 5 maggio stabile e con temperature nella norma primaverile, grazie a un temporaneo rinforzo dell’alta pressione nel Mediterraneo e sull’Italia. Situazione tranquilla, destinata a cambiare rapidamente: già lunedì 6 l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica (la n. 3 del mese) farà sentire i suoi primi effetti con nubi e qualche pioggia su Alpi e Nord-Ovest, mentre nelle altre regioni dominerà ancora la stabilità, seppure con un po’ di nuvole in più.

Nei giorni seguenti, tra martedì 7 e giovedì 9, la perturbazione attraverserà il Paese diretta verso il Meridione, attivando una marcata instabilità con rovesci e temporali martedì al Centro-Nord e mercoledì, molto probabilmente, anche al Sud e in Sicilia. Questa nuova fase di tempo instabile sarà anche caratterizzata da una ventilazione sostenuta e da un graduale e moderato calo termico.

Le previsioni meteo per domenica 5 maggio

Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, tranne una maggiore nuvolosità sparsa su Alpi, Piemonte, Liguria e basso versante tirrenico. Nel pomeriggio nuvole in moderato aumento nelle zone interne del Centro e al Nord, tranne Emilia Romagna e coste delle Venezie; qualche isolato rovescio sulle Alpi piemontesi; altrove ancora poche nubi e ampie zone di sereno.

In serata le nuvole insisteranno nelle stesse aree del Nord, migliora invece al Centro. Temperature massime in rialzo, con valori compresi tra 19 e 25 gradi, quindi nella media del periodo. Venti deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 6

Tempo in peggioramento su Alpi e regioni di Nord-Ovest, con cielo molto nuvoloso o coperto entro metà giornata e piogge sparse fin dal mattino in Piemonte, Valle d’Aosta e alta Lombardia, nel pomeriggio anche su Alpi orientali e Appennino Ligure. Nuvole un po’ in aumento anche al Centro e nell’Appennino meridionale, con possibili temporali sui monti abruzzesi. Soleggiato o poco nuvoloso nel resto del Paese.

Temperature massime in calo nelle aree piovose del Nord-Ovest, in ulteriore lieve rialzo al Centro-Sud e parte del Nord-Est, con punte oltre i 25 gradi in Sicilia; venti moderati di Scirocco in Sicilia e nel Tirreno.