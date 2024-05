Meteo, vortice di bassa pressione porta nuovo maltempo da martedì 7

Tra martedì 7 e venerdì 10 maggio, le condizioni meteo sul nostro Paese saranno dettate da un vortice di bassa pressione in ingresso nel Mediterraneo. Il suo centro sarà in progressivo trasferimento dal Golfo del Leone e dal Ligure orientale verso sudest, in direzione dello Ionio, da dove dovrebbe poi allontanarsi nel fine settimana.

Questa struttura (perturbazione n. 3 del mese), in grado di determinare al suo passaggio condizioni di instabilità, verrà di pari passo seguita da un promontorio di alta pressione in graduale estensione e rinforzo da ovest e collegata quindi a un miglioramento.

Nuovo maltempo da martedì 7: arriva un vortice di bassa pressione

In particolare martedì 7 l’area instabile interesserà il Nord e il Centro (specie zone interne) con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale con possibili episodi di forte intensità. Al Sud e in Sicilia transiteranno un po’ di nuvole ma con scarso rischio di piogge mentre in Sardegna la giornata dovrebbe essere in prevalenza soleggiata. Le temperature sono attese in calo al Centro-Nord e in Sardegna, specie il lato occidentale dell’isola raggiunto da freschi e tesi venti di Maestrale. Al Sud venti ancora meridionali anche moderati.

Mercoledì 8 il centro della depressione sarà in prossimità della Sardegna. Ne conseguirà un primo miglioramento al Nord-Ovest e un coinvolgimento del Meridione con numerosi rovesci o temporali localmente anche forti sia in Sicilia che nel settore peninsulare. Alle spalle di questo fronte avanzato l’atmosfera rimarrà instabile con locali rovesci o temporali, più probabili e diffusi a ridosso dei monti, su parte della Lombardia, Nordest, Centro e Sardegna. Le temperature massime saranno in rialzo al Nord-Ovest e nel settore ligure, in calo sull’Adriatico, al Sud e nelle Isole. I venti soffieranno fino a moderati sul medio Adriatico e intorno alle Isole.

Giovedì 9 il tempo dovrebbe diventare più stabile al Nordest, sull’alta Toscana e nell’ovest della Sardegna mentre il resto del Centro-Sud sarà ancora a rischio di piogge o rovesci con i fenomeni più importanti al momento collocati sul medio e basso Adriatico e sul basso Tirreno. Temperature in aumento al Nord e in ulteriore calo sul medio Adriatico e al Sud. Giornata probabilmente ventosa, ad eccezione solo delle Alpi e delle adiacenti pianure del Nordovest.

Da venerdì 10 il miglioramento dovrebbe essere più diffuso con una locale instabilità residua solo nel basso Lazio, al Sud e in Sicilia.

L’evoluzione descritta mostra naturalmente ancora margini di incertezza. Per una sua conferma e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.