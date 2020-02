Weekend dal sapore primaverile

In questo weekend di metà febbraio l’alta pressione tornerà ad allungarsi su tutta la nostra Penisola, da dove quindi terrà lontane perturbazioni e correnti gelide. Vivremo dunque giornate piene di sole, senza piogge o nevicate, con appena il fastidio di qualche nebbia a inizio giornata. Il bel tempo sarà accompagnato da temperature insolitamente miti, anche di 5-6 gradi al di sopra della norma. Una fase relativamente mite destinata a proseguire almeno fino a metà della prossima settimana, mentre dal punto di vista del tempo una debole perturbazione atlantica (la n.4) lambirà il Nord Italia alla fine di lunedì, ma con effetti ancora una volta modesti in termini di piogge.

Previsioni meteo per sabato. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutto il Paese, da segnalare solamente qualche locale annuvolamento al Sud e sulla Sicilia e delle velature in transito al Nord. Lungo il corso del Po persiste ancora qualche banco di nebbia, in rapido dissolvimento. Nella prossima notte possibile ritorno delle nebbie lungo la fascia centrale della Pianura Padana.

Temperature massime in diminuzione specialmente al Nord, ma ancora quasi ovunque al di sopra della norma. I venti settentrionali soffiano ancora intensi al Sud, ma si attenueranno nel corso della giornata.

Previsioni meteo per domenica. Aumentano le nuvole su Liguria e alta Toscana, tempo ancora prevalentemente soleggiato nel resto del Paese, con l’eccezione di qualche addensamento nuvoloso tra Calabria e Sicilia e delle velature in transito al Nord. Alla fine della giornata nubi in aumento in gran parte del Nord e in Toscana, con locali piogge o pioviggini sulla Liguria e nelle zone limitrofe, per l'avvicinarsi della perturbazione numero 4 di febbraio. Le temperature saranno ancora oltre la media e i venti saranno ovunque deboli.