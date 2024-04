Vortice ciclonico in azione: dove arrivano pioggia e neve? Le previsioni meteo per il 24 e il 25 aprile

La massa d’aria artica associata alla perturbazione numero 7 del mese, responsabile dell’attuale fase di maltempo invernale che ha investito il Nord e parte del Centro con nevicate fino a quote insolitamente basse per il periodo, si sta spostando verso sudest e oggi, mercoledì 24 aprile, interesserà marginalmente anche le regioni meridionali, concedendo un netto miglioramento invece al Nord-Ovest.

Giovedì 25 aprile una residua instabilità potrà dare luogo a brevi e isolate piogge al mattino in Friuli Venezia Giulia e lungo il basso versante tirrenico, nel corso della seconda parte della giornata nelle aree interne del Centro-Sud. Nel resto del Paese le nuvole si alterneranno a delle schiarite anche ampie.

Venerdì una nuvolosità irregolare lascerà spazio a temporanee schiarite, più probabili in Sardegna e sull’alto Ionio; non mancheranno alcuni isolati rovesci al Centro-Nord. Sabato le attuali proiezioni indicano il probabile arrivo di una perturbazione al Nord-Ovest, mentre il Sud e le Isole, interessante da venti meridionali, vedranno accentuato il rialzo termico che, gradualmente, dovrebbe iniziare in tutta Italia già venerdì, fino a raggiungere condizioni più primaverili al Centro-Sud nel fine settimana.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 aprile

Oggi al Nord-Ovest il tempo torna soleggiato, con qualche nuvola in più su Alpi lombarde, est Lombardia ed estremo levante Ligure. Nel resto del Paese cielo nuvoloso e tempo instabile, con precipitazioni più probabili al Nord-Est, al Centro, in Campania, Calabria tirrenica e Sicilia centro-orientale.

Al mattino qualche pioggia anche sulla Sardegna occidentale. Possibili rovesci o temporali, specie nelle regioni centrali. Quota neve intorno a 1.000-1.200 metri su Alpi e Prealpi orientali e sull’Appennino centro-settentrionale, a 1.300 metri in Irpinia.

Temperature minime in calo al Nord-Ovest, con valori all’alba poco sopra lo zero. Massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo sensibile al Sud e Sicilia. Venti da moderati a forti occidentali al Sud e sulle Isole, intenso Maestrale sulla Sardegna. Mari mossi o molto mossi i bacini di ponente, il basso Adriatico e lo Ionio.

Le previsioni meteo per giovedì 25 aprile, festa della Liberazione

Domani a inizio mattinata ancora piogge in Friuli Venezia Giulia, con nevicate oltre 800 metri, ma in rapido miglioramento. Cielo poco nuvoloso nel resto del Nord, con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi; nuvolosità variabile e tempo ancora instabile al Centro-Sud, ma con ampie schiarite al mattino nelle regioni adriatiche. Qualche pioggia o rovescio nelle zone interne del Centro-Sud, lungo il basso versante tirrenico e tra Molise e nord della Puglia. Fenomeni ovunque in attenuazione in serata.

Temperature in lieve rialzo al Nord, più marcato al Centro e in Sardegna. Ancora un po’ ventoso per Maestrale su Isole e Tirreno.