Venti forti e temporaneo calo termico

Il fronte freddo (perturbazione numero 3 del mese) che ha lambito le regioni settentrionali e ha raggiunto martedì mattina l’Emilia Romagna, è responsabile dei forti venti di Bora che investono in questo inizio di giornata il medio e alto Adriatico. Scivolando lungo l’Adriatico questa perturbazione sarà accompagnata da freschi venti settentrionali che favoriranno un sensibile abbassamento delle temperature al Centro-Nord. Da mercoledì protagonista tornerà l’alta pressione, che occuperà gran parte del Paese: per tutto il resto della settimana ci attende quindi un tempo in generale soleggiato e stabile, e da giovedì anche il caldo tornerà ad aumentare, specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino insiste della nuvolosità su est Lombardia, Venezie, Emilia Romagna, alta Toscana e Marche, comunque con pochi scrosci di pioggia per lo più confinati in Appennino. Da segnalare i forti venti di Bora sulle coste adriatiche, con raffiche fino a 60 km/h e mare agitato. Sul resto del Paese cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con nubi sparse nelle regioni adriatiche, in Appennino e sui rilievi del Piemonte. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna, in lieve crescita al Sud. Giornata ventosa: oltre alla Bora sul medio e alto Adriatico, soffieranno venti moderati o forti da nordest anche in Appennino, settentrionali in Liguria e al Sud, di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia. Ventilato per venti orientali in Valpadana.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime in leggero calo nelle estreme regioni meridionali, in crescita nel resto d’Italia. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio, venti deboli altrove.