Venezuela, un fulmine ha innescato un incendio in deposito di petrolio: 18 sono feriti | Video

In Venezuela, a seguito di un’esplosione, un deposito di greggio è in fiamme nella città occidentale di Cabimas. Stando alle ultime news riportate dai media locali, l'esplosione ha causato almeno 18 feriti. L’incendio è divampato dopo che un fulmine ha colpito il deposito di La Salina, dove stazionavano circa 75mila barili di petrolio.

Venezuela, fulmine innesca incendio in deposito di petrolio: ci sono feriti

Il deposito di greggio, di enormi dimensioni, appartiene alla compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa (Petróleos de Venezuela). Gli uomini dei vigili del fuoco di Cabimas, città situata nello Stato di Zulia in Venezuela, che conta circa 300.000 abitanti, considerata uno dei principali centri petroliferi dello Stato, insieme agli operai della società Pdvsa, sono all'opera per contenere l’incendio.

Vigili del fuoco lavorano senza sosta grazie all'utilizzo di una speciale schiuma

Le operazioni di contenimento dell'imponente incendio stanno avendo luogo grazie all'ausilio, da parte degli uomini dei vigili del fuoco locali di una speciale schiuma che viene utilizzata proprio per il trattamento del petrolio, noto per la sua elevata viscosità. Come riportato dal quotidiano locale Versión Final, tra i 18 feriti, sono le 14 persone che hanno riportato ustioni di primo grado, mentre altre 4 persone che lavoravano all'interno dello stabilimento, sono state colpite da ustioni di secondo grado.

Nessuna comunicazione dalla società Pdvsa

A parlare nelle scorse ore ai media locali venezuelano è stato Mufid Houmeidan, Il comandante dei vigili del fuoco, che ha chiesto agli abitanti di mantenere la calma. Inoltre Houmeidan, a capo del team di soccorsi ha per il momento escluso l’evacuazione della città interessata dall'incendio. Al momento la società Pdvsa ha scelto di non diramare alcuna comunicazione ufficiale in merito all'incendio.