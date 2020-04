Venerdì ultime piogge su Sicilia e Sardegna

Nell'ultima parte della settimana le temperature torneranno gradualmente a salire riportandosi, a partire dal prossimo weekend, su valori di nuovo primaverili. Merito di un’area di alta pressione che si sta già rafforzando sull’Italia a partire dal Centro-Nord. Venerdì la perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale (nr 1 di aprile) insisterà all'estremo Sud, portando ancora condizioni di instabilità con piogge anche a carattere di rovescio, sulle Isole. Nel fine settimana il tempo migliorerà all’estremo Sud e in Sardegna. Il tempo bello e mite proseguirà anche nel corso della prossima settimana con temperature che si porteranno su valori oltre la norma fino a toccare e superare i 20 gradi in molte località.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì ritroveremo ancora della nuvolosità nelle Isole e all’estremo Sud, con qualche pioggia o rovescio in Sardegna, più probabili nelle zone interne, e in Sicilia. Nelle altre regioni meridionali presenza di un po’ di nubi irregolari e variabili ma senza piogge. Nel resto del Paese tempo ben soleggiato salvo modesti annuvolamenti sulle aree montuose. Temperature in generale rialzo, sia nei valori minime che nelle massime. Venti in rinforzo nello Ionio e nel canale di Sicilia, che risultano molto mossi.

Previsioni meteo per sabato. Sabato avremo residui effetti della perturbazione nr.1 del mese con annuvolamenti, più compatti al mattino tra Calabria e Sicilia orientale, ma senza fenomeni di rilievo. Nubi sparse anche a ridosso delle zone alpine e prealpine, altrove tempo soleggiato e stabile. La depressione in allontanamento sullo Ionio richiamerà comunque una ventilazione settentrionale al Centro-sud con venti settentrionali anche forti sui mari meridionali, che resteranno molto mossi. Le temperature saranno in rialzo sia minime che nelle massime con valori più in linea con le medie stagionali.