Venerdì alta pressione in indebolimento

Nubi in aumento in queste ore al Nord e in Toscana per delle correnti umide meridionali attivate dall’avvicinarsi di una debole perturbazione atlantica (la n.5 del mese), la quale tra giovedì notte e venerdì porterà molte nubi ma scarse precipitazioni nelle regioni settentrionali e in Toscana. Questa perturbazione, nei prossimi giorni, riuscirà a scalfire l’alta pressione attualmente stabile nel Mediterraneo e sull’Italia: causerà un temporaneo peggioramento del tempo, caratterizzato da un generale calo delle temperature ma da poche precipitazioni rilevanti. Se paragonato al caldo fuori stagione di queste ore, il calo termico sarà evidente ovunque. Sabato la perturbazione porterà molte nubi e qualche pioggia al Centro-Nord per poi scivolare a fine giornata verso il Sud. Il sistema nuvoloso porterà residue piogge al Sud domenica mattina per poi allontanarsi rapidamente verso il sud dei Balcani. All’inizio della prossima settimana assisteremo ad un nuovo rinforzo dell’alta pressione che riporterà condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato, e temperature nuovamente in rialzo ma su valori più contenuti rispetto a queste ore.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo prevalentemente soleggiato sulle regioni del medio Adriatico, gran parte del Sud e Isole, e nel settore alpino centro-occidentale. Nubi più o meno compatte nelle altre zone, ma con scarso rischio di pioggia. Nel pomeriggio qualche schiarita in più sull’alta pianura padana e sulle regioni centrali tirreniche. Al mattino possibile presenza di nebbie fra Umbria e Lazio. Nella successiva notte piogge in arrivo fra alto Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Marche. Temperature minime in aumento, massime senza grosse variazioni con punte leggermente oltre i 20 gradi al Sud e Isole. Venti in rinforzo al Nord e sui mari occidentali.

Previsioni meteo per sabato. Una veloce perturbazione, accompagnata da aria più fresca, attraverserà la nostra Penisola, determinando un aumento della nuvolosità su quasi tutte le regioni. Al mattino saranno possibili precipitazioni sul nord della Lombardia e del Piemonte con neve sopra 1000 metri circa. Nel pomeriggio brevi piogge o rovesci isolati sulle regioni di Nord-Est, in Toscana, basso Lazio, Molise e Puglia settentrionale. La sera migliora al Centro-Nord, piogge diffuse su Puglia e Basilicata. Temperature in calo al Nord e sulle regioni adriatiche, venti moderati da est o nord-est al Nord e sulla Toscana; prevalenza deboli al Sud e sulla Sicilia.