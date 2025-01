Vacanze sulla neve nel lungo weekend della Befana: ecco dove andare per immergersi in paesaggi bianchi con l'Epifania 2025

Un proverbio recita: "Natale con i tuoi .. Pasqua con chi vuoi". Perché aspettare Pasqua quando c'è il weekend (lungo) dell'epifania 2025 che può regalarci una vacanza tra neve, relax e paesaggi da sogno?

Vacanze sulla neve weekend della Befana: dove andare all'Epifania

Trasformare il weekend della Befana in un'esperienza indimenticabile rilassandosi nei centri benessere, passeggiare nei boschi innevati o fare divertenti gite in slitta, è sicuramente il giusto modo per trascorrere l'Epifania in maniera da farla diventare indimenticabile. Ma quali sono le località più in voga per una gita che ci regalerà sicuramente momenti di relax e divertimento in paesaggi fiabeschi ricoperti di neve? Ecco quelli che abbiamo selezionato per voi.

Luoghi per vacanze sulla neve all'Epifania

Tra le mete più gettonate dai vacanzieri della neve ci sono sicuramente le località del Trentino, a cominciare da San Martino di Castrozza, località delle Dolomiti con il più grande comprensorio sciistico con 1.200 km e 12 zone sciistiche. Sempre in Trentino c'è Madonna di Campiglio, location dove è possibile usufruire del comprensorio Skirama Dolomiti.

In Aldo Adige, invece c'è il comprensorio di Val Gardena-Alpe di Siusi, con percorsi e piste da sci sia per esperti che per famiglie con bambini o per chi è principiante. Ottima anche la scelta dell'Alta Badia con i suoi 130 km di piste.

In Veneto non possiamo non prendere in considerazione l'amata Cortina d'Ampezzo, famosa in tutto il mondo.

In Lombardia, con Livigno e Bormio, c'è solo l'imbarazzo della scelta. A Livigno si trovano piste da sci e snowpark, mentre a Bormio, è possibile usufruire di ben 18 piste da sci e 15 impianti di risalita. Anche in questa località non mancano snowpark, percorsi ad ostacoli, family park e piste per lo sci notturno. Oltre a delle splendide terme.

In Piemonte c'è invece il comprensorio di Vialattea con i suoi 400 km di piste e 70 impianti di risalita. Gettonata anche l’Alta Val Sesia con l'area sciistica di Alagna Valsesia.

In Valle d'Aosta, poi, si può soggiornare nella bellissima località di Valtournenche e usufruire delle sue 72 le piste sciistiche.