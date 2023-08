Mare o montagna? Ecco perché la destinazione delle vacanze può dire molto sulla personalità

Meglio il mare o la montagna? Una domanda apparentemente banale, ma dalla cui risposta si può spesso dedurre qualcosa persino a livello di personalità. Lo afferma anche una piccola indagine condotta dall'autorevole Washington Post, che ha rilevato una sorta di correlazione tra le abitudini in vacanza e il carattere delle persone.

La vacanza su misura

Non è una novità che le persone più riflessive e introverse preferiscano attività differenti rispetto a chi è più estroverso e socievole: se nel primo caso si cercano luoghi più appartati, lontani dal rumore e magari immersi nella natura, nel secondo vengono predilette le situazioni più stimolanti, dove potere stringere nuovi legami e sperimentare attività divertenti.

Tutto questo si evidenzierebbe anche nella scelta del luogo dove andare in vacanza o trascorrere qualche ora di relax. Secondo quanto emerge dall’indagine condotta negli Stati Uniti, la maggior parte delle persone preferisce un tuffo in acqua rispetto a un trekking sui monti.

Qualunque sia la propria preferenza, non si tratta solo di gusti per la villeggiatura, ma di una scelta coerente con le proprie caratteristiche personali. Questo perché gli amanti del mare cercano sempre nuove occasioni per fare festa, trovare opportunità di aggregazione e sperimentare ambienti rumorosi. Al contrario, gli appassionati della montagna trovano nei boschi e nelle foreste il luogo perfetto per riflettere, ritrovare la pace interiore e dedicarsi alla meditazione.

Si è visto che le caratteristiche personali incidono profondamente anche sulla scelta del luogo in cui vivere e nel modo di arredare l’ambiente domestico. Tra personalità, caratteristiche della città (e della casa) in cui si abita e luoghi preferiti per le ferie, dunque, ci sarebbe una corrispondenza nient'affatto casuale.