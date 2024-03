Vacanze di Pasqua 2024: dove trascorrerle?

La prima vacanza di primavera è ormai alle porte e non mancano le idee per un weekend last minute. Vediamo insieme alcune mete possibili per un viaggetto in Italia o all'estero.

Vacanze di Pasqua 2024 in Italia, tante mete low cost

L'Italia offre numerosi spunti per una vacanza di qualche giorno, e tra le possibili mete ci sono borghi speciali ma anche luoghi sconosciuti che aspettano solo di essere scoperti, isole e località balneari che consentono di rilassarsi sotto il sole, città d'arte e località perfette per chi ama fare trekking immerso nella natura.

Se state cercando un piccolo borgo che sappia trasportarvi in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, non faticherete a trovare la vostra meta ideale. L'Italia è infatti costellata di cittadelle fortificate e racchiuse all'interno di mura di cinta, che potrete scoprire nel weekend di Pasqua e Pasquetta.

Tra i più belli ricordiamo Grassoney in Val d'Aosta, Tremosine sul Garda in Lombardia, Apricale in Liguria, Corinaldo nelle Marche, Buonconvento in Toscana e Castiglione del Lago in Umbria. Per chi vive al Sud invece le destinazioni perfette per una breve vacanza pasquale potrebbero essere Sant'Agata de' Goti in Campania, Cisternino in Puglia o Chianalea di Scilla in Calabria.

Pasqua al mare, idee vacanze 2024

La voglia di mare inizia a farsi sentire? Questo è il periodo perfetto per concedersi una anticipazione di quelle che saranno le vacanze al mare vere e proprie. Non occorre neppure andare lontano per godersi qualche giorno di relax sotto al sole, e oltre alle mete balneari italiane più ambite - come Viareggio, Rimini o Sanremo - è possibile programmare una piccola vacanza in una delle tante isole italiane. Procida, le Egadi, la Sicilia e la Sardegna offrono ottimi spunti per chi ama una vacanza balneare, come anche le isole greche offrono paradisi per chi vuole andare olterconfine, sempre con meno turisti che in estate.

Ponte di Pasqua e Pasquetta 2024 immersi nella natura

Vi piace l'idea di una Pasqua green? Un ottimo modo per realizzare questo sogno è quello di scegliere una delle tante mete che consentono di vivere a stretto contatto con la natura.

Le offerte per una Pasqua in agriturismo non mancano, e permettono di trascorrere intere giornate facendo trekking lungo i cammini più belli d'Italia. Gli itinerari a piedi non mancano, e molti conducono a veri e propri paradisi naturali tutti da scoprire. Antiche mulattiere, tratturi e vecchie strade religiose aspettano solo di essere esplorati lentamente, da chi sceglie un nuovo modo di viaggiare economico e intelligente.

Tra i percorsi più celebri ricordiamo la via Francigena, il cammino di Sant'Antonio, la strada dei Setteponti, e la via Flavia, ma ce ne sono decine da riscoprire.

Ponte di Pasqua all'estero, dove andare?

Il ponte di Pasqua può essere una buona occasione anche per concedersi un piccolo viaggio in una delle capitali europee. Con tre giorni a disposizione è possibile organizzare un tour a Londra, Parigi o Madrid. Non mancano le offerte last minute, anche se il modo migliore per ridurre i costi di voli e hotel era quello di prenotare in anticipo.

Chi decide all'ultimo minuto potrà sempre optare per alcune tra le città europee più economiche, tra le quali spiccano senza dubbio Lanzarote, Cracovia, Praga, e alcune mete spagnole come Malaga, Siviglia e Valencia.