La tempesta invernale travolge gli Usa: morti e gelo nel Paese. VIDEO

La temuta tempesta invernale, chiamata “Snowmageddon” dai media americani, si sta abbattendo sugli Stati Uniti causando distruzione e morti: sono almeno già 9 le persone ad aver perso la vita, secondo quanto riportato dalla Cnn. L’ondata di maltempo, oltre alle vittime, sta causando danni consistenti alle reti elettriche e di comunicazione, con oltre mezzo milione di persone senza elettricità e trasporti aerei e stradali bloccati.

Natale gelido negli Stati Uniti

Il Natale sarà dunque gelido per milioni di persone negli Stati Uniti, probabilmente il più freddo negli ultimi 40 anni. Secondo quanto riporta l’Ansa gli stati di New York, Kentucky, Missouri, Maryland, North Carolina e Oklahoma sono in stato d’emergenza per l’arrivo del “bomb cyclone”. Oltre 650.000 persone sono senza elettricità a causa del maltempo di cui 100.000 in Georgia, 70.000 in Texas, 70.000 in Connecticut, 50.000 in South Carolina e 45.000 nello stato di New York. E oltre 3mila voli sono stati cancellati e 10.400 hanno subito ritardi.

Il “bomb cyclone” sugli Stati Uniti

Gli esperti parlano di un evento climatico che si verifica una volta in una generazione: più di 90 milioni di americani in 37 Stati sono sotto l'allerta meteo e circa l'80% degli Stati Uniti potrebbe sperimentare temperature ben sotto lo zero, anche nel sud. Sono state anche raggiunte punte di -40 e -50 gradi in alcune località. La tempesta invernale e il freddo attesi negli Stati Uniti sono pericolosi, ha detto ieri il presidente americano Joe Biden, che ha esortato tutti a seguire le indicazioni: "Questo non è un giorno di neve come quando eravamo bambini, è una cosa seria", ha sottolineato.