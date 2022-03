Usa, potente tornado in Iowa: almeno 6 i morti

Sono sei le vittime del tornado che ha colpito l'Iowa, lo Stato appartenente al Midwest degli Stati Uniti che si trova tra i fiumi Missouri e Mississippi. A comunicarlo è stata la Abc News che ha riportato anche la presenza di diversi feriti.

Tornado in Iowa: 6 morti e 4 feriti

L'Abc News, l'agenzia per la gestione delle emergenze della contea di Madison, ha comunicato il bollettino relativo alle vittime e feriti del tornado che si è abbattuto sull'Iowa centrale in America. Sono sei le vittime, tra cui due bambini al di sotto dei cinque anni e quattro feriti di cui uno è in pericolo di vita. I funzionari hanno precisato che i feriti sono in gravissime condizioni. Il tornado ha colpito l'area di Winterset, nell'Iowa, nel pomeriggio del 5 marzo intorno alle 16:3o ora locale.

Non solo vittime e feriti, il potentissimo tornado che ha colpito la centrale ha causato anche una serie di danni tra alberi caduti e disservizi alle linee elettriche.

Tornato in Iowa: Kim Reynolds ha dichiarato lo stato di disastro

Kim Reynolds, il governato dell’Iowa, ha dichiarato lo stato di disastro per tutta la contea dopo il terribile tornado abbattutosi sulla Iowa centrale: "i nostri cuori sono con tutti coloro che sono stati colpiti dalle tempeste mortali che hanno lacerato il nostro Stato".

Il direttore dell’Agenzia per la gestione delle emergenze della contea di Madison Diogenes Ayala, durante la conferenza stampa, ha comunicato che le vittime del tornado sono state ritrovate in posti differenti e non si registrano dispersi. La potenza del tornado ha anche danneggiato più di 30 abitazioni come ha precisato Ayala: "si è trattato del peggior tornado che abbiamo visto da molto tempo".